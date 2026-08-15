Cancelarán en Jalisco la licencia de conducir de forma definitiva a todos los conductores que cometan este acto de violencia

La Secretaría de Movilidad de Jalisco endurece las sanciones para las personas conductoras del transporte público que agredan a los usuarios. La licencia de conducir queda cancelada de forma definitiva cuando una persona operadora comete un acto de violencia física contra un pasajero, sin opción de recuperarla en el futuro.

Jalisco confirma que la seguridad del pasajero se vuelve una prioridad dentro del transporte público estatal, por lo que las autoridades vigilan de cerca la conducta de cada operador. Los conductores que incurran en agresiones enfrentan la revocación inmediata del permiso, sin importar su historial previo dentro del sistema.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué pasa en Jalisco si un conductor agrede a un pasajero?

El artículo 190, numeral 1, fracción XII, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece que la Secretaría revoca y cancela de forma definitiva la licencia de la persona conductora u operadora del servicio de transporte público que resulte responsable de agresión física o maltrato contra cualquier pasajero.

En Jalisco, la sanción aplica de manera directa sobre la licencia de conducir del responsable, sin proceso alterno que permita conservarla. La autoridad estatal actúa una vez que se acredita la responsabilidad de la persona operadora dentro de una investigación formal.

El Reglamento de la Ley de Movilidad exige que la Secretaría reúna pruebas suficientes antes de aplicar la cancelación, lo que incluye testimonios del pasajero afectado y reportes de la unidad de transporte. Los operadores del servicio público quedan sujetos a este esquema de vigilancia constante.

La medida busca reducir los casos de violencia dentro de las unidades de transporte público que circulan por el territorio jalisciense. Ningún conductor recupera el permiso una vez que la cancelación queda firme ante la autoridad correspondiente.

Ningún conductor sancionado recupera su licencia en el estado (Canva Pro)

Consecuencias para los operadores del transporte en Jalisco

La cancelación definitiva impide que la persona sancionada tramite una nueva licencia de conducir dentro del estado de Jalisco. El registro estatal marca el expediente como inhabilitado de forma permanente para actividades de transporte público.

Las empresas de transporte que operan bajo concesión estatal retiran de inmediato a la persona conductora sancionada de sus unidades activas. La Secretaría de Movilidad supervisa que ninguna unidad circule con personal inhabilitado por esta causal.

El esquema forma parte de una estrategia más amplia para proteger a los pasajeros que utilizan el transporte público en distintas rutas del estado. Los usuarios cuentan con canales para reportar cualquier agresión ante la autoridad correspondiente.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.