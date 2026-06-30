¡Regresan paneles solares GRATIS! CFE confirma municipios, requisitos y fecha límite para obtener el tuyo en 2026

El programa de paneles solares está de regreso en un par de entidades de la República mexicana durante el mes de julio. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en colaboración con la Secretaría de Energía (Sener) confirmaron cuáles serán los requisitos y fecha límite para que los vecinos de municipios de Sonora y Baja California puedan obtener uno.

Si vives en alguna de estas entidades, te recomendamos que sigas leyendo, para que te enteres si puedes ser beneficiario de este programa que te permitirá pagar mucho menos en tu recibo de luz CFE.

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¿Cómo obtener un panel solar para pagar menos en mi recibo de luz CFE?

Pagar el recibo de luz de la CFE significa un gasto que las familias deben considerar bimestralmente y que aumenta considerablemente en algunas entidades, sobre todo, en la temporada de calor.

Los paneles solares representan un beneficio grande para las familias mexicanas, ya que generan un ahorro en los pagos de los recibos de luz. Hoy, ciertas personas pueden realizar el registro en Baja California y Sonora para obtener paneles solares totalmente gratis. Estos son los requisitos:

Vivir en los municipios de Mexicali o San Felipe

Vivir en el municipio de Hermosillo

Ser usuario de tarifa doméstica, con un consumo mensual de 400 kwh a 1,500 kwh en julio y agosto

Ser mayor de edad

Ser propietario o arrendatario de la vivienda

⚡️ Con el programa “Techos Solares para el Bienestar”, la CFE, encabezada por nuestra Directora General @EmiliaCallejaA, contribuye a fortalecer el acceso a la energía eléctrica en hogares de Baja California.



A través de la instalación e interconexión de sistemas fotovoltaicos… pic.twitter.com/UWv74eMFOK — CFEmx (@CFEmx) June 19, 2026

¿Cómo hacer el registro para los paneles solares de la CFE en Sonora?

Ingresar al siguiente ENLACE

Ingresa tu número de servicio del recibo de la luz (RPU)

Ingresar los datos solicitados en el pre-registro

CURP (en caso de no conocer su CURP, puede verificar el siguiente link: https://www.gob.mx/curp/

Nombre completo

Correo electrónico

Teléfono de contacto

Después, espera la visita de un servidor de la Secretaría de Bienestar, quien realizará un estudio socioeconómico. Continúa la visita por parte de la FIPATERM para elaboración del diagnóstico técnico de la vivienda y, finalmente, cita para instalación del panel solar.

¿Cómo funcionan los paneles solares?

Un panel solar funciona absorbiendo los fotones de la luz del sol mediante sus celdas fotovoltaicas. Esto genera una reacción que libera electrones y produce corriente eléctrica continua (CC). Después, un dispositivo llamado inversor convierte esta CC en corriente alterna (CA), que es la energía utilizable en hogares y negocios.

¿Cuál es el costo de paneles solares para una casa?

El costo de un sistema de paneles solares para casa en México varía entre $20,000 y $80,000 MXN, dependiendo de tu consumo eléctrico (kWh) en el recibo CFE y la cantidad de paneles necesarios.

Casa pequeña (Consumo bajo / Hasta $500 MXN bimestrales):Requiere de 2 a 4 paneles.

Precio estimado: $22,000 – $45,000 pesos

Casa mediana (Consumo regular / Hasta $2,000 MXN bimestrales):Requiere de 6 a 8 paneles.

Precio estimado: $60,000 – $80,000 pesos

Casa grande o tarifa DAC (Consumo alto):Requiere 10 o más paneles para cubrir el alto costo de la Tarifa de Alto Consumo.

Precio estimado: $80,000 pesos en adelante

Por ejemplo, en Home Depot puedes encontrar un sistema fotovoltaico de 2 paneles solares de 270 w a un precio de $13,249 pesos.

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