¿Te quedaste sin luz y no debes tu recibo? CFE aclara razones de los apagones en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que México enfrente una crisis generalizada en el suministro de energía eléctrica, luego de los reportes de apagones y variaciones de voltaje registrados en diversos estados durante las últimas semanas.

A través de un comunicado, la empresa productiva del Estado sostuvo que las afectaciones reportadas tienen causas, alcances y duraciones distintas en cada entidad, y aseguró que, en la mayoría de los casos, se trata de interrupciones focalizadas, no de fallas generalizadas.

La aclaración de la CFE se da luego de que Reforma informó sobre problemas en el suministro eléctrico en al menos 20 estados, donde usuarios han reportado apagones, variaciones de voltaje e incluso ha habido protestas por las afectaciones.

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CFE: ¿Por qué hay apagones en México?

De acuerdo con CFE, los principales factores que provocan las fallas en el servicio son:

Fenómenos meteorológicos como tormentas, vientos fuertes y altas temperaturas

Contacto de fauna o vegetación con la infraestructura eléctrica

Daños ocasionados por terceros

Equipos que requieren mantenimiento preventivo o sustitución

La empresa enfatizó que estos incidentes no obedecen a un problema de generación eléctrica a nivel nacional, sino a situaciones específicas en las redes de distribución.

#CFE Informa

En relación con la nota publicada por el periódico Reforma, “Afecta CFE a 20 estados”, la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) precisa lo siguiente: pic.twitter.com/1q1LYO6juq — CFEmx (@CFEmx) June 26, 2026

¿Qué dice CFE sobre la inversión y mantenimiento en la red eléctrica?

Destacó que durante 2026 ha ejecutado diversas acciones estratégicas de mantenimiento en todo el país, con incrementos de hasta 20% respecto al año anterior. Aseveró que el Programa de Fortalecimiento y Expansión 2024-2030 contempla inversiones millonarias para reforzar la infraestructura entre ellas:

Chihuahua: más de 35 mil millones de pesos.

Veracruz: 16 mil millones.

Quintana Roo: 15 mil millones.

Sonora: 15 mil millones.

Nuevo León: 12 mil millones.

Los recursos estarán destinados principalmente a proyectos de transmisión y distribución de energía.

CFE también aseguró que, desde finales de 2018, los reportes por interrupciones del servicio han disminuido en varias entidades, entre ellas Morelos (57%), Nayarit (54%), Yucatán (52%) y Tamaulipas (51%), como resultado de los programas permanentes de mejora.

Afirmó que continuará con el despliegue de personal técnico y equipo especializado para atender reportes en todo el país, además de reforzar la coordinación con autoridades.

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