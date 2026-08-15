Edomex busca guardias de la SSPC en Ecatepec con $13,607 al mes y aguinaldo: adultos mayores que cumplan estos requisitos pueden aplicar

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abre una convocatoria local para sumar guardias a sus filas, y Edomex figura entre las entidades con mayor demanda de aspirantes. Ecatepec recibe documentación de quienes buscan un sueldo neto de $13,607 al mes y aguinaldo, sin importar si son jóvenes o adultos mayores que cumplan los requisitos.

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¿Cuáles son los requisitos para ser guardia del SSPC en Edomex?

La convocatoria mexiquense pide condiciones puntuales antes de aceptar a un aspirante, y ninguna distingue por edad avanzada dentro del rango permitido. Estos son los requisitos:

Edad de entre 18 y 65 años (incluye a personas adultas mayores)

Grado de estudios mínimo de secundaria terminada

Estatura mínima de 1.50 metros para mujeres

Estatura mínima de 1.60 metros para hombres

Buen estado de salud física y mental

Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país

Además de esos puntos, la SSPC solicita una serie de documentos oficiales para completar el trámite de ingreso en Edomex:

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Comprobante del último grado de estudios (mínimo secundaria concluida)

Credencial del INE vigente

Constancia de situación fiscal actualizada

CURP

Referencias (dos personales, dos familiares y dos laborales)

Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (en el caso de los hombres)

Una fotografía infantil

Currículo con fotografía vigente

La normativa del Servicio de Protección Federal prohíbe pedir certificado médico de embarazo o prueba de VIH como condición de ingreso, permanencia o promoción. Cualquier interesado en Edomex debe hacer primero un preregistro en el portal oficial de la convocatoria antes de presentarse a una sede.

¿Dónde y cuándo se recibe la documentación en Edomex?

Edomex concentra seis sedes activas durante agosto para recibir papeles de los aspirantes al Servicio de Protección Federal, y cada municipio abre su ventanilla en fechas distintas. Estas son las sedes y fechas confirmadas:

Ixtapaluca: 13 y 14 de agosto

Chalco: 18 de agosto

Toluca de Lerdo: 20 y 28 de agosto

Valle de Chalco: 24 y 25 de agosto

Texcoco: 27 de agosto

Tecámac: 28 de agosto

Quienes viven en Ecatepec cuentan con Tecámac como punto de entrega más cercano dentro del calendario vigente, ya que el municipio no tiene sede propia en esta etapa. La plaza sigue disponible bajo las mismas condiciones salariales y de prestaciones para quien complete el trámite en cualquiera de las sedes mexiquenses.

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