¿Te cancelaron un vuelo? Profeco recupera más de un millón de pesos en esta temporada vacacional

Demoras de vuelos o cobros indebidos son algunos de los problemas que presentan las familias mexicanas en este periodo vacacional.

Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó el Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico 2026.

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Profeco refuerza la protección de los consumidores en estas vacaciones

Este operativo, implementado por Profeco desde el pasado 15 de julio, tiene como objetivo resguardar los derechos de los consumidores durante esta temporada vacacional.

Desde su inicio y hasta el corte del 9 de agosto, la Profeco informó que ha realizado 2 mil 194 asesorías e intermedió 305 conciliaciones en beneficio de las familias mexicanas.

Derivado de estas asesorías y conciliaciones, la Profeco ha recuperado más de un millón de pesos en favor de todas las personas consumidoras durante este periodo vacacional.

La institución proporcionó mil 807 asesorías mediante las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO), las cuales están distribuidas por todo el país.

Además, el personal de Profeco atendió:

293 asesorías en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

94 en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Todas estas consultas por parte de Profeco fueron mediante los módulos instalados en las dos terminales aéreas.

¿Qué asesorías puede brindar Profeco?

Según lo informado por la dependencia, estos son los principales motivos de asesorías en los aeropuertos:

Derechos de las personas consumidoras

Demoras

Sobreventa de vuelos

Cobros indebidos

Servicios y trámites de Profeco

Canalización a otras instituciones

Además, asegura que realizaron múltiples conciliaciones con aerolíneas las cuales fueron solucionadas, principalmente por la pérdida o cancelación de vuelos y problemas de abordaje.

Vigencia del programa vacacional de Profeco

Es importante señalar que el Programa de Verificación y Vigilancia Vacacional y Turístico de verano 2026 se encuentra vigente hasta el próximo 28 de agosto.

Hasta entonces, la Profeco seguirá con la protección y defensa de las familias mexicanas en aeropuertos, centrales de autobuses y puntos de alta afluencia en estas vacaciones.

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