Apagón eléctrico CFE en México: Decenas de familias se quedarán a oscuras este martes 9 de junio

Un apagón eléctrico programado afectará decenas de colonias y cientos de familias en Chiapas, este martes 9 de junio.

Si vives en esta entidad sureña, te recomendamos que tomes precauciones por si te toca quedarte sin luz, durante el apagón masivo programado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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¿Dónde hay apagón eléctrico CFE en México hoy?

Este martes 9 de junio, se tiene previsto un corte de energía en varias colonias del estado de Chiapas, debido a que se realizarán trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

De manera periódica, la Comisión Federal de Electricidad realiza cortes de luz programados con la finalidad de realizar mejoras a la infraestructura eléctrica y, de esta manera, garantizar la calidad del servicio para los usuarios.

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Apagón eléctrico hoy: ¿En qué colonias de Chiapas no hay luz?

El apagón masivo que se tiene programado para este martes 9 de junio en Chiapas tendrá una duración de siete horas y afectará a 12 municipios.

Fecha : Martes 9 de junio

: Martes 9 de junio Hora : De las 9:00 a las 16:00 horas

: De las 9:00 a las 16:00 horas Municipios afectados: Cantón El Porvenir, Lázaro Cárdenas, Ejido Lucio Cabañas, Las Chalacas, Salvación, Cantón Buena Vista, Benito Juárez, La Libertad, San Martín, Teziutlán, Villa Comaltitlán (cabecera municipal), Ejido Hidalgo.

Recomendaciones durante un apagón eléctrico CFE

Desconecta los aparatos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje

para evitar daños por variaciones de voltaje Carga tu celular y batería externa antes de que comience el corte

y batería externa antes de que comience el corte Evita abrir constantemente el refrigerador para que conserve la temperatura

para que conserve la temperatura En caso de que la luz no regrese en el tiempo estimado, puedes reportar la falla al número 071

Ya lo sabes, pon a cargar tu celular a tiempo antes de que comience el apagón masivo programado en Chiapas, este martes 9 de junio.

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