Jalisco: esto necesitas para sacar tu auto del corralón y cuánto te costará según los días que lleve adentro

Un choque, una alcoholemia positiva o la falta de verificación vehicular bastan para que un auto termine resguardado en el corralón, un escenario que enfrenta buena parte de los conductores en Jalisco cada mes. SETRAN y la Secretaría de Administración piden reunir papeles clave antes de acudir a cualquier ventanilla, porque la ausencia de un solo documento frena por completo el trámite de liberación.

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¿Cuáles son los requisitos para sacar tu auto del corralón en Jalisco?

Antes de presentarte en cualquier ventanilla del gobierno de Jalisco debes reunir toda la documentación en original y con dos copias simples. La falta de un solo papel detiene el proceso completo de retiro del corralón, así que conviene revisar la lista con calma antes de salir de casa:

Factura original del vehículo

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir)

Documento que acredite la propiedad (factura, carta factura o contrato endosado)

Tarjeta de circulación vigente

Póliza de seguro de responsabilidad civil

Comprobantes de no adeudo e infracciones pagadas

El trámite también exige comprobantes de no adeudo, es decir, la constancia de pago de refrendo vehicular y el registro de infracciones liquidadas de la unidad. Sin estos comprobantes, Setran no libera el vehículo, aunque el resto de la documentación esté completa.

¿Cuánto pagarás por día en el corralón de Jalisco en 2026?

El artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2026 clasifica la tarifa diaria según el tipo de vehículo, desde un sedán hasta autobús. Cada día adicional en el depósito suma un costo fijo, por lo que agilizar el trámite evita que la cuenta crezca sin necesidad.

La Secretaría de Administración cobra guarda, custodia y maniobras de grúa. (Getty Images)

Tarifas por día de pensión, según el artículo 25 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco 2026:

Motocicleta, bicicleta, triciclo o bicimoto: $29

Motocarro y cuatrimoto: $95

Automóvil sedán y hatchback: $108

Pickup, Combi, Blazer, Explorer, Cherokee y similares: $132

Estacas (3 t), minibús, vanette, tractores agrícolas, remolques (3 t): $165

Autobús urbano, volteo, tractor sin remolque, torton, mudanza, casa rodante: $212

Autobuses foráneos y de cajas (remolques): $256

Tractor con remolque (tráiler): $324

Mercancía u objetos varios (por metro cúbico): $20

Maniobras de grúa dentro del patio: $128

Ingreso de grúa externa: $212

Por otra parte, las maniobras de grúa dentro del patio cuestan 128 pesos adicionales. La ciudad de Guadalajara concentra la mayoría de los depósitos vehiculares del estado, por lo que revisar el portal oficial evita traslados innecesarios.

¿Dónde se hace el trámite para recuperar tu auto del corralón en Jalisco?

La recuperación del vehículo no ocurre de forma directa en el corralón, sino que exige pasar antes por varias oficinas administrativas. El portal oficial localiza el depósito exacto con el número de placa y los últimos cinco dígitos del número de serie.

Con la ubicación confirmada, el conductor acude a la Dirección de Mediación de Hechos de Tránsito Terrestre y Libertad de Vehículos, dependiente de Setran, ubicada en avenida Prolongación Alcalde 1351, en Guadalajara. Ahí se tramita el oficio de libertad, el documento que autoriza la salida del vehículo del depósito.

Localiza el depósito en depositoenlinea.jalisco.gob.mx con placa y VIN

Tramita el oficio de libertad en la Dirección de Mediación de Hechos de Tránsito

Solicita y liquida las órdenes de pago en Secretaría de Administración y Hacienda

Presenta recibos, identificación y oficio en el corralón para la entrega física

Con el oficio en mano, el propietario solicita las órdenes de pago por guarda, custodia y maniobras de grúa en la Secretaría de Administración y liquida el monto en las oficinas recaudadoras de Hacienda, cajeros autorizados o bancos. El personal del corralón entrega el auto tras cotejar los sellos de seguridad y la documentación completa.

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