Caos en carreteras: Paro nacional de transportistas en septiembre por promesas incumplidas

La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) informó que alistan nuevos bloqueos carreteros y un paro nacional en conjunto con campesinos durante septiembre, ante acuerdos que, según sus dirigentes, las autoridades federales no han cumplido.

De acuerdo con David Estévez Gamboa, presidente de la organización, las movilizaciones se llevarían a cabo durante varios días.

“Como los acuerdos que tuvimos en noviembre del año pasado, nos han cumplido muy a cuenta gota, (…) hay muchas cosas que todavía no están debiendo”, aseveró en entrevista con medios de comunicación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuáles son las promesas incumplidas del gobierno a los transportistas?

Afirmó que a pesar de que en algunas zonas se instalaron cámaras del C5 y arcos de seguridad, tan solo en enero 2026 se reportaron 20 transportistas desaparecidos.

“Están medio cumpliendo con la seguridad”, dijo.

Aunque reconoció una reducción en la inseguridad de carreteras gracias a la Guardia Nacional, señaló que temas clave como la reunión con la Secretaría de Hacienda y la creación de fiscalías especializadas siguen sin resolverse.

“Hace 3 semanas tuvimos una disminución de los asaltos gracias a la vigilancia, el trabajo de la Guardia Nacional”.

ANTAC también exige atención a otros problemas que impactan a los operadores, entre ellos el cobro de cuotas irregulares para realizar trámites relacionados con licencias de autotransporte federal.

El dirigente señaló que, si no se cumplen sus demandas, existe una probabilidad de al menos un 80 % en realizar el paro nacional para septiembre 2026.

La ANTAC calcula un déficit cercano a 100 mil operadores en México. Entre los factores que atribuye a esta falta de personal menciona la inseguridad, las extorsiones, los obstáculos para tramitar licencias, el precio de los combustibles y las cargas fiscales.

¿Cuáles son las carreteras más inseguras de México en 2026?

La ANTAC ha señalado de manera recurrente las autopistas que más suman reportes de ataques a operadores de transporte, entre ellos:

Estado de México

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Veracruz

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.