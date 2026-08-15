Autobús de pasajeros y vehículo de Guardia Nacional quedan destrozados tras aparatoso choque en Chiapas

Al menos una persona murió y 15 más resultaron lesionadas después de un aparatoso choque entre un autobús de pasajeros y un vehículo de la Guardia Nacional (GN) en el tramo a Ocozocoautla-Cintalapa, Chiapas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 90 de la carretera Panamericana, en la zona conocida como La Jota-Puente Las Flores y ambas unidades quedaron completamente destruidas.

El autobús pertenece a la línea Rápidos del Sur y fue el vehículo que más afectado resultó, ya que tanto la parte delantera como lateral quedaron casi inexistentes.

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🚌 Se registró un choque entre un autobús y un vehículo de la Guardia Nacional en el tramo Ocozocoautla-Cintalapa, Chiapas, que dejó 15 personas heridas pic.twitter.com/l7jDPfrMwN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 15, 2026

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¿Qué se sabe de las personas lesionadas?

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 11 pasajeros del autobús fueron ingresados al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa del IMSS-Bienestar, mientras que cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron trasladados al Hospital Militar de la VII Región Militar.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre los motivos del accidente, sin embargo, los reportes iniciales señalan que pudo haber sido por el exceso de velocidad y la invasión al carril contrario.

ACCIDENTE DE AUTOBUSES EN EL PUENTE LAS FLORES

Tramo Ocozocoautla–Cintalapa, Chiapas

Se registró un accidente vehicular entre un autobús de pasajeros de la línea Rápidos del Sur y un autobús de la Guardia Nacional, a la altura del puente Las Flores.#ProtecciónCivil #Chiapas pic.twitter.com/FOozTaCsBZ — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) August 15, 2026

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