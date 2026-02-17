¡Se fue la luz! Apagones que más han durado en México y en dónde fueron

Los apagones de la CFE en México han marcado la vida de millones de personas en los últimos años. Desde fallas masivas en el suministro eléctrico hasta cortes regionales por sobrecarga o fenómenos naturales, hubo apagones en México que paralizaron ciudades enteras.

En adn Noticias, te explicamos cuáles han sido los más largos, en dónde ocurrieron y qué dijeron las autoridades.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estos son los apagones México que dejaron a oscuras a millones

A lo largo de la historia reciente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha reportado interrupciones que afectaron a millones de usuarios. Algunos de estos apagones de luz en México se extendieron por horas e incluso dejaron consecuencias económicas importantes.

Apagón CFE en 2003

El 3 de septiembre de 2003, 4.5 millones de usuarios en la Península de Yucatán quedaron a oscuras, durante 6 horas. En su momento, la CFE dijo que la causa de la falla en el suministro de energía eléctrica fue un rayo que cayó en las instalaciones del municipio de Ticul, en Yucatán.

Apagón en Nuevo Léon de 2018

En marzo de 2018, al menos 330 mil habitantes de Monterrey y San Nicolás se quedaron sin luz durante un día. Este apagón fue consecuencia de fuertes vientos de 100 kilómetros por hora y la caída de árboles sobre las líneas eléctricas de esa región.

Apagón CFE de diciembre de 2020

Uno de los eventos más recordados ocurrió en diciembre de 2020, cuando un apagón masivo dejó sin energía eléctrica a más de 10 millones de usuarios en al menos 12 estados del país, incluidos Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León. La CFE informó en ese momento que la causa fue un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional.

Apagón CFE de febrero de 2021

En febrero de 2021, una crisis derivada de las bajas temperaturas en Texas provocó cortes en el suministro de gas natural, lo que afectó la generación eléctrica en el norte de México. Estados como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas registraron apagones en México hoy que se prolongaron varias horas.

Apagón CFE mayo 2024

Más recientemente, en mayo de 2024, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró estado de emergencia por alta demanda eléctrica, lo que generó cortes rotativos en distintas entidades. Las autoridades señalaron que el consumo superó los 52 mil megawatts.

¿Habrá apagones en México este 2026?

Si planeas actividades que dependan de energía eléctrica, es importante mantenerse informado. Hasta ahora, la CFE no ha anunciado cortes programados a nivel nacional, pero expertos advierten que el aumento en el consumo durante temporadas de calor podría generar apagones en México si la demanda supera la capacidad instalada.

Recomendaciones para prevenir afectaciones por apagones de la CFE

Tener lámparas y baterías recargables

Proteger aparatos electrónicos con reguladores

Consultar canales oficiales de la CFE

¿Recuerdas alguno de estos apagones de luz en México? Cuéntanos en redes cómo te afectó.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.