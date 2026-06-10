Medidores CFE nuevos: Los cambios que notarás en tu recibo de luz este 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) visitará casa por casa para instalar los medidores CFE nuevos que forman parte de un proyecto de modernización en la red eléctrica del país. Pero, ¿sabías que estos nuevos dispositivos de última tecnología podrían causar cambios en tu recibo de luz? Te contamos los detalles.

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¿Es obligatorio que te cambien el medidor de luz?

Sí. La compañía de luz anunció que como parte de su estrategia de modernización, sus técnicos visitarán casa por casa para instalar los nuevos medidores inteligentes CFE que cuentan con tecnología Bluetooth, en distintos puntos de México.

Estos nuevos medidores de la CFE forman parte de la Arquitectura de Medición Autónoma para Distribución de Energía (Amade), una plataforma que permitirá una mejor comunicación entre los medidores y la red eléctrica.

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A través de un monitoreo permanente y atención oportuna desde nuestros centros de control, trabajamos las 24 horas para garantizar el suministro que abastece la infraestructura de cada sede y estaremos atentos para… pic.twitter.com/tM0LkWrIkN — CFEmx (@CFEmx) June 9, 2026

¿Cómo funcionan los nuevos medidores de la CFE?

Estos medidores CFE inteligentes incorporan tecnología Bluetooth de bajo consumo y permiten registrar información del consumo eléctrico en tiempo real. Además, envía datos de manera automatizada a los sistemas autorizados de la compañía de luz.

La mayor ventaja de los nuevos medidores de luz es que permiten que el personal de la CFE realice lecturas, cortes y reconexiones a distancia.

Medidores nuevos CFE: ¿Qué cambios habrá en mi recibo de luz?

Los cambios que podrás notar en tu recibo de luz, a partir de que instalen en tu casa o negocio los nuevos medidores digitales es que habrá una medición mucho ás precisa de la cantidad de luz que gastas.

La CFE señala que no habrá más errores de estimación, pues al registrar y transmitir tu consumo real a distancia, se eliminan las estimaciones en tu recibo y se evitan las visitas técnicas para la lectura.

También, los nuevos medidores permitirán realizar la reconexión inmediata en el momento en el que se liquide un adeudo.

Estos nuevos medidores de luz te protegen contra los diablitos, ya que cuentan con mecanismos internos que detectan y alertan a la CFE sobre variaciones extrañas en la red.

Todos estos beneficios ayudarán a que tu recibo CFE no tenga cobros excesivos y pagues únicamente tu consumo real de luz.

La CFE realizará de manera paulatina la instalación de los nuevos medidores en todo el país. Por lo que, es probable que muy pronto tengas uno de estos dispositivos inteligentes en tu hogar.

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