El requisito que sorprende en Querétaro: necesitas esto sí o sí para sacar o renovar la licencia de conducir en 2026

Tramitar una licencia de conducir en Querétaro durante 2026 implica cumplir con varios requisitos, pero hay uno que suele tomar por sorpresa a muchos automovilistas. No se trata de una identificación oficial ni de un comprobante de domicilio, sino de un documento relacionado con el vehículo que utilizarán durante el proceso: la póliza de seguro de responsabilidad civil.

Aunque no aplica para todos los casos, las autoridades estatales lo consideran indispensable para determinados trámites.

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¿Cuál es el documento que debes presentar?

Según autoridades queretanas, las personas que solicitan una licencia de conducir por primera vez en Querétaro deben contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente. Este documento debe corresponder al vehículo que será utilizado durante el examen práctico de manejo.

La medida busca garantizar que el automóvil empleado en la evaluación cuente con una cobertura mínima en caso de cualquier incidente. Sin la póliza vigente, el trámite no puede completarse.

Además del seguro, los solicitantes deben presentar una identificación oficial, un comprobante de domicilio reciente y aprobar las evaluaciones médica, teórica y práctica establecidas para obtener la licencia.

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¿También aplica para las renovaciones?

En el caso de las renovaciones, las reglas cambian dependiendo del historial del conductor. Quienes no tengan puntos de penalización vigentes en el Registro Estatal de Tránsito pueden renovar su licencia sin presentar vehículo, seguro o exámenes de manejo.

Sin embargo, la situación es distinta para los automovilistas que sí registran penalizaciones. En esos casos, la autoridad puede solicitar nuevamente algunos de los requisitos que normalmente se exentan durante una renovación.

Por ello, antes de iniciar el trámite conviene verificar el estatus de la licencia y revisar los requisitos específicos que aplican a cada caso.

¿Qué cubre el seguro solicitado?

La póliza requerida corresponde al seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, una cobertura que permite responder económicamente ante daños ocasionados a otras personas o a sus bienes en caso de un accidente durante la prueba y en el tiempo que se use el vehículo.

Este tipo de seguro ya es obligatorio para circular por carreteras federales del país, por lo que muchos conductores cuentan con él. No obstante, quienes estén por obtener su licencia por primera vez deben asegurarse de que la póliza se encuentre vigente al momento de presentar el examen práctico.

¿Cómo tramitar la licencia de conducir en Querétaro en 2026?

Según autoridades correspondientes, el trámite se realiza únicamente con cita previa. El primer paso es ingresar al sistema oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, seleccionar el tipo de licencia que se desea obtener y elegir la fecha y horario disponibles para acudir al módulo correspondiente.

Una vez agendada la cita, el solicitante debe reunir la documentación requerida. En el caso de una licencia por primera vez, se requiere la identificación oficial, el comprobante de domicilio y el coche con la póliza de seguro donde se hará la prueba.

El día de la cita se realiza la revisión de documentos y las evaluaciones correspondientes. Dependiendo del trámite, los conductores deben aprobar un examen médico, una prueba teórica de educación vial y un examen práctico de manejo antes de recibir su licencia.

Costo de las licencias de conducir en Querétaro en 2026

Además de cumplir con los requisitos documentales y las evaluaciones correspondientes, los conductores deben considerar el costo del trámite. En 2026, la licencia tipo A para vehículos particulares tiene un precio de 1,408 pesos, misma tarifa que aplica para la licencia tipo B destinada a unidades de carga y transporte de más de 10 pasajeros. Para motociclistas, la licencia tipo D cuesta 1,056 pesos, mientras que la licencia tipo C para operadores de servicio público tiene un costo de 704 pesos.

Las tarifas son las mismas tanto para una licencia nueva como para una renovación. Por su parte, el permiso para menores de entre 16 y 17 años tiene un costo de 1,642 pesos y una vigencia de un año. Las autoridades también contemplan descuentos del 50 por ciento para personas jubiladas, pensionadas, adultas mayores y personas con discapacidad que acrediten dicha condición mediante la documentación correspondiente.

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