Confirmado en Veracruz: estos son los costos y requisitos a junio 2026 en licencias de conducir C y D para menores de edad

Tramitar una licencia de conducir en Veracruz implica más pasos de los que muchos esperan, sobre todo cuando el solicitante es menor de edad. Las categorías C y D tienen reglas propias que van más allá de presentar una identificación y pagar en caja.

Los jóvenes que reúnen los requisitos para iniciar este trámite en junio de 2026 deben conocer con exactitud qué documentos llevar, quién debe acompañarlos y cuánto dinero preparar. El costo oficial ya está definido, y hay un certificado que pocos anticipan y que puede frenar el proceso el mismo día.

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¿Cuánto cuesta la licencia C y D para menores en Veracruz en 2026?

El permiso de categoría C y D tiene un costo oficial de $1,144.00 pesos en el estado de Veracruz, según la tabla de derechos vigente a junio de 2026. Esta tarifa aplica para solicitantes menores de edad que cumplan con todos los requisitos del trámite.

El pago solo cubre el permiso, no garantiza la entrega inmediata si falta algún documento en la revisión documental. Cualquier inconsistencia en los papeles obliga a regresar con el expediente completo, lo que retrasa la gestión sin reembolso del costo ya pagado.

Los extranjeros que soliciten este trámite deben presentar, además, documentación oficial que acredite su estancia legal en el país. Sin ese documento, la autoridad rechaza la solicitud sin importar que el resto del expediente esté en orden.

licencia de conducir Licencia C y D para menores en Veracruz cuesta $1,144 pesos y exige el certificado del RNOA (Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz | Facebook)

Requisitos para licencia C y D de menores en Veracruz: qué documentos pedir

El solicitante debe tener 16 años cumplidos al momento de presentar la solicitud; no se aceptan excepciones por proximidad de fecha. La identificación oficial vigente es obligatoria: puede ser pasaporte o constancia de identidad emitida por la autoridad municipal, con vigencia no mayor a tres meses.

Los requisitos completos son:

Identificación oficial vigente, pasaporte o constancia de identidad emitida por la autoridad municipal con vigencia no mayor a tres meses

Extranjeros: documentación oficial que acredite estancia legal en el país

Presentarse acompañado del padre o tutor con identificación oficial original vigente (INE, licencia, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar); el padre o tutor firma el manifiesto junto con el menor

Comprobante de domicilio original (luz, agua, teléfono, predial o constancia de residencia municipal) con vigencia no mayor a tres meses

Tener 16 años cumplidos al momento de presentar la solicitud

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA)

¿Cómo evitar rechazos en tu trámite de licencia en Veracruz?

Antes de salir a la oficina, verifica que el comprobante de domicilio en Veracruz y la constancia de identidad —si aplica— no superen los tres meses de vigencia. Un documento vencido por un día detiene todo el proceso sin reembolso del costo ya pagado.

El RNOA es el requisito que más solicitantes olvidan y el que con mayor frecuencia obliga a regresar otro día. Tramítalo con anticipación en el Registro Civil o la instancia competente de tu municipio para no perder la cita ni el dinero del permiso.

Llevar el expediente completo desde la primera visita marca la diferencia entre salir con el trámite resuelto o volver a formarse. Revisa cada punto de la lista antes de presentarte y confirma que tu padre o tutor tenga disponible su identificación oficial vigente el mismo día.

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