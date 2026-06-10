Licencia de conducir sin cita en Edomex: la SEMOV está desplegando módulos móviles y esta es la fecha límite en junio

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (SEMOV) despliega módulos fijos y unidades móviles en varios municipios de la entidad durante la primera quincena de junio. Quienes necesitan tramitar, renovar o sacar duplicado de su licencia de conducir en Edomex tienen días contados para aprovechar este esquema sin cita.

Los municipios con servicio disponible esta semana incluyen zonas de alta densidad poblacional del Estado de México. El calendario de módulos móviles tiene fecha de cierre en junio, por lo que conocer los puntos exactos marca la diferencia entre resolver el trámite o aplazarlo.

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¿Dónde hay módulos móviles de licencias en Edomex del 8 al 13 de junio?

La SEMOV opera puntos de atención en distintos municipios del Estado de México durante esta semana. Las sedes con servicio disponible del 8 al 13 de junio de 2025 son:

Nezahualcóyotl

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec de Morelos

Las direcciones exactas de cada módulo están disponibles en el sitio oficial de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Para confirmar el punto más cercano a tu domicilio antes de salir, consulta el directorio actualizado en la página oficial de la SEMOV.

El trámite aplica para licencias de servicio particular en sus dos categorías principales: “A” para automovilistas y “E” para choferes de servicio particular. Cada categoría habilita al conductor para operar el tipo de vehículo que corresponde según la normativa del Estado de México.

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🔎 Consulta requisitos y costos aquí:

💻 https://t.co/0PAl01sl8s pic.twitter.com/8qXYmCbaiV — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) June 8, 2026

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex por primera vez en 2026?

Los solicitantes de licencia nueva deben presentar documentación oficial vigente en el módulo de su preferencia. El trámite no admite documentos vencidos ni copias sin original.

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP actualizada y certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, cédula profesional, cartilla militar, pasaporte, matrícula consular o licencia vigente del Gobierno del Estado de México)

Comprobante de domicilio original con antigüedad no mayor a tres meses

Aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Estado de México

Certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el SNDIF (trámite gratuito)

Comprobante de pago de derechos o pago con tarjeta en el módulo

Uno de los documentos más frecuentemente olvidados es el certificado del SNDIF, que muchos solicitantes desconocen. Este comprobante es gratuito y se obtiene directamente en las oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex en 2026?

Las tarifas varían según la categoría y la vigencia elegida. La licencia “A” y la “C” tienen el mismo precio, mientras que la categoría “E” representa un costo mayor por tratarse de servicio de chofer particular.

Licencia “A” (automovilista) y “C” (motociclista): $777 a 1 año | $1,040 a 2 años | $1,390 a 3 años | $1,848 a 4 años

$777 a 1 año | $1,040 a 2 años | $1,390 a 3 años | $1,848 a 4 años Licencia “E” (chofer de servicio particular): $1,017 a 1 año | $1,357 a 2 años | $1,809 a 3 años | $2,410 a 4 años

La vigencia de cuatro años representa el menor costo por año para quienes planean mantener su licencia vigente sin interrupciones. El pago se realiza con comprobante previo o directamente con tarjeta en el módulo de atención. Verifica los módulos disponibles antes de salir de casa y lleva todos los documentos en original.

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