Tramitar licencia de conducir en Puebla: requisitos y guía PASO a PASO para realizar el trámite

Si eres automovilista y buscas obtener tu derecho de circulación, el proceso presencial para la licencia de conducir requiere una preparación específica antes de acudir al centro de atención. Las autoridades implementan un nuevo filtro digital que rechaza las solicitudes incompletas desde el primer contacto.

Para evitar la cancelación de tu espacio asignado, resulta indispensable que reúnas una serie de papeles personales vigentes con copias legibles. Conoce la lista completa de documentos obligatorios que solicita el portal de citas para validar tu expediente.

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Los requisitos para tramitar la licencia de conducir en Puebla

Antes de reunir papeles, define cuántos años de vigencia necesitas. Las licencias de automovilista y chofer particular tienen un precio de 895 pesos para tres años y $1,385 pesos para cinco años; también hay permiso de seis meses a 560 pesos.

Si tramitas por primera vez, suma el costo del examen teórico al presupuesto total. El examen sobre normatividad vial cuesta 165 pesos por intento y es requisito obligatorio para obtener el documento por primera vez.

Lleva todo en original y copia. La falta de un solo documento cancela la cita:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma (original y 1 copia)

Acta de nacimiento actualizada que coincida con tu CURP (original y 1 copia)

CURP con fecha de impresión no mayor a 3 meses (1 copia)

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, copia por ambos lados (original y 1 copia)

Folio de cita impreso que genera el sistema al agendar

Historial de infracciones sin adeudos pendientes

Extranjeros: documento migratorio vigente que acredite estancia legal (original y copia)

Alertan por fraudes en trámites de licencia en Puebla Automovilistas particulares deben presentar original y copia de su identificación oficial vigente. (Gobierno de Puebla)

¿Cómo tramitar la licencia de conducir paso a paso?

El sistema de citas por internet opera de forma permanente para agilizar la atención de los automovilistas particulares. Los usuarios ingresan a la plataforma oficial del Gobierno y seleccionan el apartado de trámites más buscados en la página de inicio. La opción correcta corresponde a la expedición de licencias para conducir de automovilista, motociclista o chofer particular.

En línea (cita previa — opción recomendada):

Entra a la página del Gobierno de Puebla y busca el apartado “Trámites más buscados” en la página de inicio

Da clic en “Expedición de Licencia para Conducir de automovilista, motociclista o chofer particular”

En la columna izquierda de la nueva página, selecciona “Citas en línea”

Elige la categoría “Licencias” y selecciona la opción de expedición que corresponde a tu tipo de licencia

Pulsa “Aceptar” y elige el Centro de Atención donde acudes; los días en blanco tienen mayor disponibilidad

Llena los campos con nombre completo, correo electrónico, CURP y fecha de nacimiento; el sistema confirma tu cita al instante

Imprime el folio de confirmación: sin él no te atienden el día de la cita

La cita en línea es la vía más rápida, pero no es la única opción disponible. Quienes no puedan completar el proceso digital tienen la alternativa de presentarse directamente en los módulos de la SMT sin necesidad de agendar con anticipación.

Sin cita en línea (trámite presencial directo):

Preséntate en cualquier módulo de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) del estado

Dirígete al módulo de recepción de documentos

El horario de atención sin cita es de 09:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes en días hábiles

Entrega tu documentación completa al personal de ventanilla

Realiza el pago de derechos con la orden de cobro que emite el sistema

Pasa al área de Digitalización de Imágenes: foto, firma y huellas digitales

Firma los documentos correspondientes y recibe tu licencia

El día de tu cita, el orden de los documentos marca la diferencia entre salir con tu licencia o regresar a casa. Una sola copia faltante obliga a reagendar desde cero, y los turnos disponibles no siempre están cerca en el calendario.

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