Lista de municipios que se integran a la Zona Metropolitana del Valle de México

Los gobiernos de la CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aprobaron un acuerdo para integrar a más municipios a la Zona Metropolitana del Valle de México.

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¿Cuáles son los nuevos municipios de la ZMVM?

Con base en lo acordado se incorporará el municipio de Huitzilac, Morelos, ocho municipios de Hidalgo:

Atitalaquia

Atotonilco de Tula

Tepeji del Río de Ocampo

Tizayuca

Tlaxcoapan

Tolcayuca

Tula de Allende

Villa de Tezontepec

Además de 59 municipios del Estado de México (Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, La Paz, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón, Zumpango, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco Solidaridad y Tonanitla).

Y 16 alcaldías de CDMX (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco). Así que ahora la ZMVM queda conformada por 84 municipios con 23 millones de habitantes.

Atención a las problemáticas del Valle de México

Esta ampliación busca fortalecer la coordinación entre entidades para atender algunas de las problemáticas que se presentan en la región como es el tráfico, la contaminación, el suministro de agua y el manejo de residuos.

Así la ZMVM cuenta con una extensión territorial de 912 mil hectáreas con 23 millones de habitantes lo que representa el 17% de la población total de la nación que aporta el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y se define como el centro científico, tecnológico, bancario, cultural y logístico prioritario de México.

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