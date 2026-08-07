Llega a Ecatepec un mega outlet de belleza con entrada gratis y descuentos de hasta el 80% durante 5 días consecutivos en agosto de 2026

El Mega Outlet de Belleza es un evento itinerante que recorre distintas ciudades de México con productos de maquillaje, perfumería, cuidado de la piel y accesorios. Durante agosto de 2026 también tendrá ediciones en Saltillo, Coahuila, y San Miguel de Allende, Guanajuato, Sin embargo, y en los próximos días, este evento llegará a Ecatepec durante cinco días consecutivos.

La sede será el Centro Cívico San Cristóbal, ubicado en Insurgentes esquina con Nicolás Bravo, sin número, colonia La Palma, donde se llevará a cabo del miércoles 12 al domingo 16 de agosto.

De acuerdo con el sitio del Mega Outlet de Belleza y Accesorios, el horario será de 10:00 a 20:00 horas. Aunque la entrada no tendrá costo, será necesario registrarse previamente para recibir el código QR que deberá presentarse al ingresar.

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¿Cómo conseguir los pases gratuitos?

El registro se realiza en la página oficial del Mega Outlet de Belleza en Ecatepec los pasos son:

Proporcionar un correo electrónico

Registrar un número de contacto

Indicar cuántos pases se necesitan

Enviar el formulario

Revisar el correo electrónico y WhatsApp

Descargar o guardar el código QR

Presentarlo al entrar al evento

Los pases son personales y están vinculados al correo proporcionado. El personal puede solicitar este dato para validar el registro. Si el código no aparece, se recomienda revisar las carpetas de correo no deseado y promociones. El portal también ofrece una opción para recuperarlo por WhatsApp.

¿Qué marcas y productos habrá?

De acuerdo con el sitio oficial, más de dos millones de artículos de belleza y accesorios serán exhibidos, la gran mayoría con descuentos de hasta el 80%. Entre las marcas mostradas en sus promocionales se encuentran:

Yuya

YAB

Republic Cosmetics

L.A. Colors

Beauty Creations

La información difundida sobre la edición de Ecatepec también menciona:

Pink Up

Bissú

Revlon

Prosa

L.A. Girl

La presencia de cada marca y producto está sujeta a las existencias disponibles durante el evento.

Entre las categorías anunciadas habrá:

Maquillaje para rostro, ojos y labios

Productos para el cuidado de la piel

Perfumes y fragancias

Brochas y esponjas

Artículos para uñas

Cosmetiqueras y organizadores

Accesorios personales

Cepillos y herramientas para el cabello

Productos virales y novedades

El descuento máximo no se aplicará necesariamente a toda la mercancía. El porcentaje dependerá del artículo, la marca y la disponibilidad de cada módulo.

¿Qué revisar antes de pagar?

Profeco señala que los negocios deben informar y respetar los precios, términos y promociones anunciadas, además de entregar una factura, recibo o comprobante. También recomienda comparar precios y revisar las condiciones antes de pagar.

En el caso de los cosméticos preenvasados, la Norma Oficial Mexicana NOM-141 establece requisitos de etiquetado como la denominación, los ingredientes, el responsable del producto, el número de lote y las advertencias aplicables. Por ello, es mejor evitar productos abiertos, alterados o sin información legible.

Los términos del evento indican que los menores deben acudir acompañados por una persona adulta. Además, el pase gratuito tampoco incluye transporte, seguro ni servicios adicionales.

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