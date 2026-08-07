Confirmado en Naucalpan, Edomex: la Línea 3 del Mexicable llega al 71,4% de avance y anuncian cuándo entraría en funcionamiento

La Secretaría de Movilidad del Estado de México informó que la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan alcanzó un 71.4% de avance y concluirá su obra civil a finales de 2026 para iniciar operaciones en los primeros meses de 2027.

El proyecto de transporte teleférico impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez conectará a más de 40 mil usuarios diarios con la terminal del Metro Cuatro Caminos. La infraestructura de 9.5 kilómetros de extensión reducirá el tiempo de traslado de una hora a sólo 27 minutos entre las comunidades de las partes altas y la zona metropolitana.

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¿Cuándo terminará la obra de la Línea 3 del Mexicable y qué beneficios traerá a Naucalpan?

El titular de la Semov Edomex, Juan Hugo de la Rosa García, verificó que la construcción de la infraestructura aérea completará su etapa civil en el último tramo de 2026 para abrir sus puertas al público durante los primeros meses de 2027. El presidente municipal, Isaac Montoya, destacó que el sistema reducirá los tiempos de viaje a 27 minutos y beneficiará a 700 mil habitantes de 60 comunidades.

La Dirección General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico detalló los equipamientos técnicos que integran el servicio:

278 cabinas de última generación con capacidad para 10 pasajeros, asientos ergonómicos, iluminación LED, internet inalámbrico y videovigilancia.

con capacidad para 10 pasajeros, asientos ergonómicos, iluminación LED, internet inalámbrico y videovigilancia. Materiales 10% más ligeros para disminuir el consumo de energía eléctrica y reducir emisiones contaminantes en el Valle de México.

Conexión directa con la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México para agilizar los traslados hacia centros laborales.

¿Cuáles son las 11 estaciones que integrarán la Línea 3 del Mexicable en Naucalpan?

Las autoridades del Estado de México ampliaron el trazado original para incorporar la parada de Alce Blanco y mejorar la cobertura en zonas industriales y habitacionales. La ruta operará a lo largo de 9.5 kilómetros conectando las partes altas del municipio con la red de transporte masivo:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

El nuevo sistema de transporte aéreo ofrecerá una alternativa segura, rápida y sustentable para miles de familias mexiquenses.

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