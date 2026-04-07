Bienestar revela requisitos y fechas para tramitar el Servicio Universal de Salud

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario del registro para el Servicio Universal de Salud, con el objetivo de tramitar la credencial.

El Servicio Universal de Salud es una nueva estrategia para que toda la infraestructura, personal y equipamiento en las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex) puedan operar como una red integrada que le de servicio a toda la población.

El Servicio Universal de Salud busca que cualquier persona pueda encontrar atención médica en hospitales más cercano y que no haga falta ir a la que nos corresponde, de manera gratuita.

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Credencialización para Servicio Universal de Salud

La credencialización será el primer paso para el Servicio Universal de Salud y el registro para obtenerla se realizará de manera progresiva.

La credencial funcionará como identificación oficial para cualquier uso, ya sea para el sector privado o del gobierno, o cualquier programa social. Reemplazará paulatinamente los carnets del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Quiénes se pueden registrar?

En esta primera etapa, la titular del Bienestar, informó que el registro comenzará para los adultos mayores de 85 años o más, a partir del 13 al 30 de abril, en base al calendario de apellidos. Los módulos operará de lunes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm.

¿Cuáles son los requisitos?

Identificación oficial con fotografía: Pasaporte , credencial para votar, cédula profesional, credencial INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, constancia de identidad expedida por autoridad federal, estatal o municipal

Documento probatorio de identidad: Acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio y trámite de refugio

CURP certificada

Comprobante de domicilio: Vigencia no mayor a 6 meses de agua, luz, predial o servicio

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Calendario de Registro para el Servicio Universal de Salud

Letras A, B: Lunes 13 y 27 de abril

Letra C: Martes 14 y 28 de abril

Letras D, E, F: 15 y 29 de abril

Letra G: Jueves 16 y 30 de abril

Letras H, I, J, K, L: Viernes 17 de abril

Rezagados letras A-L: Sábado 18 de abril

Letra M: Lunes 20 de abril

Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 21 de abril

Letra R: Miércoles 22 de abril

Letras S, T, U: Jueves 23 de abril

Letras V, W, X, Y, Z: Viernes 24 de abril

Rezagados letras M-Z: Sábado 25 de abril

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