Es oficial en Querétaro: INAPAM bonificará al 50% la licencia de conducir de adultos mayores que cumplan estos requisitos

El Gobierno del Estado de Querétaro activa un programa de apoyo económico para facilitar la obtención del documento de identidad vehicular. Las personas de la tercera edad acceden a una reducción significativa en el costo total, lo que representa un alivio financiero importante para este sector de la población.

El beneficio aplica de forma directa al cumplir con las reglas de operación vigentes en los centros de atención. Para obtener este descuento en la licencia de conducir, los interesados deben presentar documentos específicos y realizar el registro digital previo que solicita la dependencia estatal.

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¿Quiénes reciben la bonificación en la licencia de conducir de Querétaro?

Las reglas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana indican que el beneficio del 50 por ciento corresponde a sectores vulnerables. Los adultos mayores que muestren su credencial del INAPAM acceden a este precio especial al momento de realizar el trámite presencial.

El costo regular del documento vehicular se ubica en mil 408 pesos para los automovilistas locales. Con la aplicación de este descuento obligatorio, el usuario paga la cantidad final de 704 pesos (el equivalente aproximado a 6 UMAs vigentes en 2026).

La opción de pago requiere una línea de captura generada desde el portal oficial de la entidad. Las ventanillas bancarias y los establecimientos autorizados reciben el monto económico antes de que el ciudadano acuda a la revisión de sus papeles.

Licencia de conducir Los adultos mayores con credencial del INAPAM pagan solo 704 pesos por la licencia en Querétaro. (Getty Images)

¿Qué requisitos solicitan para tramitar el documento vehicular con descuento?

La dependencia exige la entrega de expedientes completos en original y copia para validar la identidad del conductor. Los solicitantes deben mostrar alguno de los documentos de acreditación prioritaria:

Credencial vigente del INAPAM para acreditar la edad.

para acreditar la edad. Credencial de pensionado o jubilado ante instituciones de salud.

ante instituciones de salud. Credencial oficial de discapacidad emitida por las autoridades correspondientes.

Asimismo, el protocolo obliga a presentar la siguiente documentación administrativa obligatoria:

Identificación oficial vigente con fotografía en original.

en original. Comprobante de domicilio de Querétaro no mayor a tres meses.

no mayor a tres meses. Póliza de seguro vigente impresa en papel.

impresa en papel. Vehículo físico correspondiente al tipo de licencia solicitada.

al tipo de licencia solicitada. Comprobante de pago impreso tras acudir al banco.

El personal del módulo rechaza las solicitudes que falten a cualquiera de estos puntos administrativos durante la jornada. Las ventanillas no reciben documentos en formatos digitales o pantallas de teléfonos celulares.

¿Cómo agendar la cita presencial en los módulos de seguridad de Querétaro?

El esquema de atención opera exclusivamente mediante una plataforma digital de citas programadas para evitar aglomeraciones en las oficinas. Para asegurar el turno, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sistema oficial de citas vehiculares de Querétaro.

de citas vehiculares de Querétaro. Seleccionar el módulo disponible en Paseo 5 de Febrero número 35.

en Paseo 5 de Febrero número 35. Generar la línea de captura y realizar el pago previo.

y realizar el pago previo. Imprimir el comprobante de cita que detalla el horario asignado.

El sistema digital cancela el turno si el usuario acumula una tolerancia mayor a los 15 minutos en el horario seleccionado. Los servidores públicos recuerdan que los trámites son estrictamente personales y no se resuelven dudas por correo electrónico.

La revisión del expediente se ejecuta en un solo día si el conductor asiste con el comprobante de pago impreso. Las citas disponibles permiten realizar modificaciones de datos o renovaciones en la misma jornada si se cumple el protocolo.

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