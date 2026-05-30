Es oficial por el Congreso de Michoacán: adultos mayores podrían pagar sólo el 50% en transporte público con esta iniciativa

La diputada Ana Belinda Hurtado Marín presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa de ley para que las personas mayores de 60 años paguen únicamente la mitad de la tarifa en el transporte público. El proyecto busca que el descuento del 50% se convierta en un derecho permanente establecido en la legislación local.

La propuesta plantea reformar el inciso C de la fracción VII del artículo 31 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo. De ser aprobada por los legisladores, la reforma obligará a las empresas transportistas a respetar el precio preferencial, eliminando la dependencia de convenios temporales o discrecionales.

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¿Por qué proponen modificar el costo del transporte público en Michoacán?

Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) demuestran que las personas de la tercera edad enfrentan una precariedad financiera aguda debido a pensiones por jubilación insuficientes. La falta de un sistema de seguridad económica integral obliga a este sector social a destinar recursos indispensables a viajes médicos o de subsistencia alimentaria diaria.

El Consejo Estatal de Población determinó mediante sus indicadores que el transporte terrestre representa el segundo rubro de mayor impacto en los egresos de las familias michoacanas. Las personas adultas mayores continúan participando activamente en las jornadas de productividad regional, actuando frecuentemente como el único sostén económico de sus hogares directos, lo que justifica una protección jurídica en sus costos de traslado.

Adultos Mayores en Michoacán Proponen que los mayores de 60 años paguen el boleto del transporte público a mitad de precio. (@A_MontielR | X)

¿Cómo funcionará el acceso al beneficio si se aprueba la ley?

Para que el descuento de la mitad de precio sea efectivo en Michoacán, la propuesta estipula que el mecanismo se valide mediante criterios oficiales de identidad. Una vez que el Congreso local vote a favor del dictamen y se publique en el periódico oficial de la entidad, los usuarios deberán seguir cumplir estos requisitos:

Criterio de edad: tener 60 años cumplidos o más al momento de solicitar el viaje.

tener 60 años cumplidos o más al momento de solicitar el viaje. Presentar identificación oficial: mostrar la documentación que acredite la edad e identidad ante el operador de la unidad, como la credencial del INAPAM o la identificación del INE.

mostrar la documentación que acredite la edad e identidad ante el operador de la unidad, como la credencial del INAPAM o la identificación del INE. Exigir la tarifa preferencial: solicitar el cobro exacto del 50% en las rutas de servicio de transporte público colectivo reguladas en el estado.

¿Cuánto pagan por el boleto los adultos mayores en Michoacán?

Los adultos mayores pagan actualmente una tarifa preferencial fija de 10 pesos por viaje en el transporte público urbano y suburbano. Este costo se mantiene congelado y sin modificaciones para proteger la economía de la tercera edad en la entidad.

El pasaje general cuesta 11 pesos debido al ajuste técnico que autorizó el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte) en abril de 2025.

A pesar de ese incremento general determinado el año pasado, las normativas institucionales vigentes en este 2026 resguardan las finanzas de los grupos prioritarios mediante el siguiente esquema detallado de tarifas especiales y exenciones:

Adultos mayores: tarifa fija de 10 pesos

tarifa fija de Personas con discapacidad: Mantienen el subsidio social de 10 pesos por boleto en las rutas urbanas y suburbanas.

Mantienen el subsidio social de por boleto en las rutas urbanas y suburbanas. Personas con cáncer: Cuentan con una exención total de pago al mostrar la acreditación oficial emitida por el Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO).

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