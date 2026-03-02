Esto pasa si los adultos mayores intentan sacar la CURP Biométrica con INAPAM

Durante el mes de marzo de 2026, los adultos mayores pueden acudir a los módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) para realizar el trámite de la CURP Biométrica. Sin embargo, algunas personas se preguntan si pueden acudir a su cita usando la tarjeta INAPAM como identificación. Te contamos si es posible sacar la nueva CURP con esta credencial.

Si tienes 60 años o más ya puedes realizar el trámite para conseguir la tarjeta INAPAM y todos los beneficios que ofrece.

¿Qué pasa si no tramito mi CURP Biométrica?

¿Dónde sacar el nuevo CURP biométrico?

A partir de febrero de 2026, la CURP Biométrica entró en vigor y se convirtió en un documento que será indispensable para realizar varios trámites importantes para los adultos mayores como son los que dan acceso a servicios de salud o pensiones.

Por esta razón, los adultos mayores también deben acudir, de manera presencial a realizar el trámite de la CURP Biométrica. Actualmente, están disponibles diversos módulos para realizar el trámite. En el caso de la CDMX, puedes encontrar tu módulo más cercano en este ENLACE.

¿Puedo sacar la CURP Biométrica con la tarjeta INAPAM?

Una vez que los adultos mayores obtienen su tarjeta expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), pueden utilizarla en varios lugares como un documento de identificación personal.

Sin embargo, para realizar el trámite de la CURP Biométrica especialistas sugieren que además de contar con la credencial de INAPAM, es recomendable acudir también con la credencial del INE, para evitar problemas administrativos. Igualmente, los adultos mayores pueden presentar su credencial del IMSS o del ISSSTE.

Requisitos para que adultos mayores saquen la CURP Biométrico

Actualmente, los requisitos para realizar el trámite de la CURP Biométrica son exactamente los mismos para personas de todas las edades. Esta es la lista de documentos que debes llevar a los módulos del Registro Nacional de Población o del Registro Civil:

Cita previa: Agendar en el portal citas.renapo.gob.mx

Identificación oficial: INE, pasaporte, cédula profesional, o credencial del IMSS/ISSSTE, INAPAM

CURP: Impresión reciente de la CURP certificada por RENAPO

Acta de nacimiento: Copia certificada y actualizada

Comprobante de domicilio: Con antigüedad no mayor a tres meses

Datos de contacto: Correo electrónico personal activo

¿Cuándo puedo tramitar mi credencial de INAPAM?

Las personas de 60 años o más ya pueden tramitar su credencial del INAPAM. únicamente, deben de localizar el módulo de Bienestar más cercano en este ENLACE y acudir en un horario de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Los requisitos para tramitar la tarjeta de INAPAM son los siguientes:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial IMSS/ISSSTE, etc.)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, no mayor a 6 meses)

Una fotografía tamaño infantil reciente (a color o blanco y negro, sin lentes ni gorra)

Teléfono de contacto para casos de emergencia

Recuerda que tanto el trámite de la CURP Biométrica como el de la credencial INAPAM son totalmente gratuitos. ¡No te dejes engañar!

