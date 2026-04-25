Personas con INAPAM ya pueden comprar este alimento con 50% de descuento

De acuerdo con cada establecimiento, el descuento puede ir desde el 10% hasta el 50%.

De acuerdo con cada establecimiento, el descuento puede ir desde el 10% hasta el 50%. | Arturo Monroy/Notimex

Para desconocimiento de muchos, la tortilla, uno de los alimentos clave en la vida de millones de mexicanos, también forma parte del programa de beneficios que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece a sus afiliados, permitiéndoles acceder a precios preferenciales en distintos puntos del país.

A través de convenios con establecimientos registrados, las personas adultas mayores pueden obtener descuentos en este producto básico, los cuales en algunos casos alcanzan hasta el 50%.

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¿Cómo obtener el descuento en tortillas con INAPAM?

De acuerdo con autoridades federales, para acceder a este beneficio, solo es necesario presentar la credencial vigente del INAPAM al momento de realizar la compra en una tortillería afiliada. El descuento se aplica directamente en el establecimiento, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que no todas las tortillerías participan en este programa. Los convenios dependen de cada negocio, por lo que el porcentaje de descuento puede variar y también pueden existir condiciones específicas, como límites de compra o días en los que aplica la promoción.

maseca-tortilla.jpg Para obtener el descuento, solo es necesario presentar la credencial del INAPAM en el negocio participante. (Adolfo Vladimir)

Estados donde hay tortillerías con descuento para INAPAM

Aunque el beneficio no es uniforme en todo México, sí hay entidades donde se concentra una mayor cantidad de establecimientos afiliados. Entre los estados donde se han identificado tortillerías con descuentos se encuentran:

Estado de México

Puebla

Veracruz

Guerrero

Chiapas

Campeche

Aguascalientes

Chihuahua

En estos lugares, los descuentos pueden ir desde el 10% hasta el 50%, dependiendo del establecimiento.

Para conocer qué negocios participan, se puede consultar el directorio oficial del INAPAM o preguntar directamente en las tortillerías cercanas.

Otros negocios donde aplica el descuento con INAPAM

En el rubro de alimentos, otros negocios o giros participantes son:

Panaderías

Carnicerías

Pollerías

Pescaderías

Cremerías (lácteos y derivados)

Tiendas de abarrotes y misceláneas

Fruterías y verdulerías

Restaurantes y fondas

Cafeterías y cocinas económicas

Minisúpers y pequeños supermercados

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