Adultos mayores que cumplan estos requisitos ya pueden aplicar a la canasta alimentaria gratuita del INAPAM

El costo de la comida sube, pero tu tarjeta INAPAM puede ser la llave para recibir apoyo. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores confirma que sus beneficiarios pueden acceder a la canasta alimentaria gratuita si cumplen con el registro en programas locales vigentes.

Requisitos para recibir la despensa gratis del INAPAM

Para acceder a la canasta alimentaria en Ixtapaluca, es obligatorio estar inscrito en el padrón del programa municipal “Nutrición para todos”. La credencial del INAPAM funciona como la identificación oficial principal para que los adultos mayores de 60 años acrediten su edad y prioridad, pero el beneficio está sujeto a la validación de documentos en las fechas de registro establecidas por la autoridad local.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) supervisa que cada beneficiario cumpla con este perfil:

Registro previo : Aparecer en el listado oficial de "Entrega de apoyos de despensa de canasta alimentaria".

: Aparecer en el listado oficial de "Entrega de apoyos de despensa de canasta alimentaria". Identificación : Presentar la credencial del INAPAM o el INE vigente en original y copia.

: Presentar la credencial del INAPAM o el INE vigente en original y copia. Residencia : Comprobar domicilio vigente dentro del municipio de Ixtapaluca.

: Comprobar domicilio vigente dentro del municipio de Ixtapaluca. Aceptación legal: Firmar la conformidad con las reglas de operación y los tiempos de entrega del programa.

El DIFEM invalida cualquier solicitud que no presente un comprobante de domicilio local o que intente el registro fuera de los plazos oficiales.

Para asegurar el apoyo, es indispensable respetar el orden de la convocatoria, ya que el personal de asistencia social realiza visitas de validación para confirmar la situación de vulnerabilidad antes de integrar a nuevos beneficiarios al padrón de 2026.

La entrega de la canasta es personal e intransferible; el titular de la credencial INAPAM debe presentarse físicamente en los puntos de distribución asignados.

Quiénes pueden solicitar la despensa gratis del INAPAM

El programa prioriza a los sectores con mayor dificultad económica. Aunque el INAPAM facilita el acceso, la logística depende del DIFEM y las autoridades de Ixtapaluca, quienes supervisan que la ayuda llegue a las familias que más lo necesitan ante la inflación actual.

Los grupos con acceso prioritario a la canasta son:

Adultos mayores: Con credencial de elector o INAPAM.

Con credencial de elector o INAPAM. Mujeres: En periodo de gestación o lactancia.

En periodo de gestación o lactancia. Discapacidad: Personas que presenten una condición física o mental limitante.

Para asegurar la entrega, el domicilio en el comprobante debe coincidir con el municipio del operativo.

Hoy en “La Casa de Atención al Adulto Mayor CATAM”, en #Metepec, entregamos más que lentes, entregamos claridad, autonomía y nuevas oportunidades para que las personas Adultas Mayores sigan disfrutando la vida. 👓✨ #ElPoderDeServir pic.twitter.com/t36ZCpMCz6 — DIF Estado de México (@DIFEM_) February 16, 2026

Calendario de entregas: Fechas oficiales para 2026

La autoridad municipal establece un cronograma de distribución bimestral para garantizar la continuidad del apoyo. El orden de las seis entregas anuales permite que los beneficiarios planifiquen su consumo básico sin afectar el presupuesto familiar destinado a otros servicios.

Tras la primera entrega realizada en febrero, las fechas programadas para recoger la canasta alimentaria son:

16 de abril.

15 de junio

17 de agosto.

15 de octubre

14 de diciembre.