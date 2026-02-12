Buenas noticias para jubilados: Así funciona el nuevo descuento de Walmart con credencial INAPAM

El INAPAM y Walmart confirman descuentos exclusivos para adultos mayores con credencial vigente en todo México hasta finales de 2026. Los beneficiarios acceden a rebajas de hasta el 7% en el área de farmacia para medicamentos básicos.

¿Cómo funciona el descuento de Walmart con la tarjeta INAPAM en 2026?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores detalla que el ahorro en farmacias de Walmart y Bodega Aurrerá se divide según el día del mes. Esta estrategia permite que los adultos mayores planifiquen sus compras de salud para maximizar el rendimiento de sus ingresos mensuales.

El esquema de descuentos oficial para este año opera de la siguiente manera:

Del 1 al 10 de cada mes: Se aplica un 7% de descuento en el área de farmacia.

Del 11 al fin de mes: El beneficio se ajusta a un 5% de descuento directo.

Bodega Aurrerá ofrece una bonificación adicional del 10% en Cashi con saldo farmacia.

Para activar el beneficio, los compradores deben presentar su credencial física del INAPAM al momento de pagar en caja.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la tarjeta INAPAM en 2026?

La Secretaría de Bienestar establece un procedimiento gratuito para todas las personas que han cumplido 60 años y quieran tramitar su tarjeta INAPAM. Para obtener la credencial y acceder a los beneficios en Walmart y otras tiendas, los interesados deben acudir a los módulos de atención con la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento: Debe ser plenamente legible. Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional o cartilla militar. CURP: Clave Única de Registro de Población en su formato más reciente. Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, teléfono o predial no mayor a seis meses. Fotografía reciente: Tamaño infantil, de frente, sin lentes, a color o blanco y negro, en papel fotográfico. Datos de contacto: Nombre y número telefónico de una persona para casos de emergencia.

Requisitos para tramitar tu tarjeta INAPAM.|@Inapam

Requisitos y otras farmacias con convenios vigentes del INAPAM

La Secretaría de Bienestar habilita un Directorio de Beneficios donde se enlistan otros establecimientos de salud con precios preferenciales. Además de Walmart, diversas cadenas nacionales mantienen convenios activos para fomentar una mejor calidad de vida y acceso a productos farmacéuticos para quienes tienen 60 años o más.

Otras opciones de ahorro para los beneficiarios incluyen:

Farmacias Similares: Ofrece un 10% de descuento permanente.

Farmacias San Pablo: Aplica rebajas que oscilan entre el 5% y el 7%.

Sam's Club: Proporciona un 5% de descuento en la compra de medicamentos.