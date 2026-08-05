Esta alcaldía de CDMX está ofreciendo albercas gratis durante agosto de 2026: los únicos requisitos que debes cumplir

La alcaldía Gustavo A. Madero mantiene abierto durante agosto el acceso gratuito a sus albercas públicas como parte del programa Verano en Grande en GAM. Las personas interesadas podrán acudir hasta el viernes 28 de agosto, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

La iniciativa está pensada principalmente para que niñas, niños y sus familias cuenten con una actividad recreativa durante las vacaciones. Aunque la entrada es gratuita, autoridades de la alcaldía señalaron que las personas asistentes deberán llevar una serie de artículos para nadar y respetar las reglas de cada instalación.

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¿Dónde están las albercas gratuitas de Gustavo A. Madero?

De acuerdo con la alcaldía, el programa incluye ocho centros deportivos ubicados en distintas colonias de Gustavo A. Madero:

Centro Deportivo Rosendo Arnaiz

Dirección: Martha 181, colonia Guadalupe Tepeyac.

Martha 181, colonia Guadalupe Tepeyac. Centro Deportivo Leona Vicario

Dirección: Camino Parque Central, colonia Campestre Aragón.

Camino Parque Central, colonia Campestre Aragón. Deportivo Margarita Maza de Juárez

Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas 492, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección.

Eje Central Lázaro Cárdenas 492, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección. Deportivo Nueva Atzacoalco

Dirección: avenida Ingeniero Eduardo Molina 314, colonia Nueva Atzacoalco.

avenida Ingeniero Eduardo Molina 314, colonia Nueva Atzacoalco. Centro Integral de Desarrollo Humano José Emilio Pacheco

Dirección: Periférico, esquina con Ricardo Flores Magón, sin número, colonia Atzacoalco CTM.

Periférico, esquina con Ricardo Flores Magón, sin número, colonia Atzacoalco CTM. Deportivo Aquiles Serdán

Dirección: Puerto Ensenada, colonia Casas Alemán.

Puerto Ensenada, colonia Casas Alemán. Ciudad Deportiva Carmen Serdán

Dirección: avenida Estado de México 200, colonia Loma la Palma.

avenida Estado de México 200, colonia Loma la Palma. Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla

Dirección: avenida 517, sin número, Pueblo de San Juan de Aragón.

avenida 517, sin número, Pueblo de San Juan de Aragón.

Algunos de estos espacios también cuentan con:



Canchas



Gimnasios



Áreas culturales

No obstante, la disponibilidad de cada instalación puede variar, por lo que será necesario consultar al personal antes de utilizarla.

¿Qué necesitas llevar para entrar a las albercas?

Aunque la entrada es gratuita, todas las personas deberán acudir con los artículos solicitados por la alcaldía:

Traje de baño obligatorio

Toalla

Sandalias

Asimismo, para conservar limpias y seguras las instalaciones, no se permitirá entrar a la zona de albercas con:

Mascotas

Alimentos o bebidas

Bebidas alcohólicas

Bloqueador solar al momento de ingresar al agua

Además, las personas asistentes deberán seguir las indicaciones del personal de cada sede.

¿Qué otros lugares puedes visitar en Gustavo A. Madero?

Además de las albercas, la alcaldía cuenta con otros espacios gratuitos para completar un día de paseo durante las vacaciones:

Museo de los Ferrocarrileros: ocupa el edificio de la antigua estación La Villa y se encuentra en Alberto Herrera, sin número, colonia Aragón La Villa. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, y la entrada es libre.

ocupa el edificio de la antigua estación La Villa y se encuentra en Alberto Herrera, sin número, colonia Aragón La Villa. Abre de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, y la entrada es libre. Centro de Conservación de la Vida Silvestre San Juan de Aragón: permite conocer distintas especies y las acciones realizadas para su protección. La entrada es gratuita y abre de martes a domingo, de 09:00 a 17:00 horas.

permite conocer distintas especies y las acciones realizadas para su protección. La entrada es gratuita y abre de martes a domingo, de 09:00 a 17:00 horas. Bosque de San Juan de Aragón: ofrece áreas verdes, un lago y espacios para caminar, andar en bicicleta o pasar el día en familia. Está abierto de lunes a domingo, de 06:00 a 18:00 horas.

De esta manera, quienes se queden en la capital podrán combinar una mañana en la alberca con actividades culturales, recorridos al aire libre y visitas gratuitas dentro de Gustavo A. Madero.

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