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Tras enojo de padres y maestros, finalmente la SEP define fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026
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Polémica del calendario escolar SEP reveló el trasfondo político del Gobierno Federal: Curzio

La intención de cambiar el fin del ciclo escolar 2025-2026 generó el enojo y malestar de padres de familia destapó intenciones políticas que no tomaron en cuenta el derecho a al educación de la niñez.

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Por: Tania Itzel Vargas
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