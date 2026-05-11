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Tras enojo de padres y maestros, finalmente la SEP define fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026
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Polémica del calendario escolar SEP reveló el trasfondo político del Gobierno Federal: Curzio
La intención de cambiar el fin del ciclo escolar 2025-2026 generó el enojo y malestar de padres de familia destapó intenciones políticas que no tomaron en cuenta el derecho a al educación de la niñez.
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Publicado
11/05/2026
🕐
19:08
Por:
Tania Itzel Vargas
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SEP
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