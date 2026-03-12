Oficial: SEP confirma fecha EXACTA de entrega de boletas de calificaciones en marzo

Con el fin del segundo periodo del ciclo escolar 2025-2026 en puerta, es normal que los padres de familia se pregunten: ¿cuándo será la entrega de boletas de calificaciones SEP?

Por esta razón, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó la fecha exacta en la que los alumnos recibirán sus calificaciones en el mes de marzo.

¿Cuándo es la entrega de calificaciones 2026?

De acuerdo con el calendario escolar SEP 2025-2026, los alumnos de kinder, primaria y secundaria recibirán sus boletas con las calificaciones correspondientes al segundo periodo de evaluación en marzo.

Según la SEP, las fechas clave para la entrega de boletas de calificaciones de este ciclo escolar son las siguientes.

Entrega de calificaciones: Del lunes 23 hasta el jueves 26 de marzo.

En esta fecha, los profesores deberán entregar a los padres de familias, la boleta de calificaciones de sus hijos en la que la SEP evalúa el aprovechamiento académico de los alumnos de educación básica.

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones de la SEP?

La firma de boletas se realiza en las escuelas, donde los profesores pueden hablar con cada uno de los padres de familias acerca del rendimiento escolar de los alumnos. Sin embargo, si no puedes asistir a recoger la boleta de calificaciones de tus hijos de manera presencial, puedes obtener el documento digital. Solo sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al portal oficial del SIGED (Sistema de Información y Gestión Educativa).

Ten a la mano la CURP del alumno.

Digita la clave de la escuela (CCT) si el sistema lo solicita.

Descarga el archivo en PDF para tu control personal.

¿La CURP biométrica 2025 será obligatoria para el regreso a clases?

Uno de los documentos requeridos por la SEP para realizar la inscripción escolar de los niños y adolescentes es la CURP. Por eso, es normal que los padres de familia se preguntan si la CURP Biométrica será un documento obligatorio para el registro esolar en el próximo ciclo 2026-2027.

Es importante saber que aunque la CURP Biométrica no es obligatoria, es probable que en breve, las autoridades educativas sí requieran la CURP actualizada, en este caso, el documento nuevo que incluirá los datos biométricos de los menores. Por tal motivo, es recomendable acudir a los módulos de la Renapo o del Registro Civil para realizar este trámite.

