Avances sobre una nueva regla de la SEP sobre el uso de celulares en la escuelas

Con el argumento de frenar los impactos negativos en los menores, tanto la Secretaría de Educación Pública como congresos locales han planteado la posibilidad de regular el uso de las redes sociales dentro de las escuelas.

Estimaciones sobre los derechos de la infancia en México indican que el 67.7% de los niños, de entre seis y 11 años de edad, ya utilizan un teléfono celular, mientras que el porcentaje asciende a 92.2% en las y los adolescentes de 12 a 17 años.

¿Qué plantea el Congreso de la CDMX sobre el uso de celulares?

Ante este escenario en el que los teléfonos celulares se han convertido en distractores para los estudiantes dentro de las escuelas, el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a la SEP para que valore la implementación de un acuerdo para regular el uso

El diputado Pablo Trejo Pérez presentó un punto de acuerdo, que fue aprobado por la Comisión Permanente, para que la SEP ponga en marcha dicha acción con la participación de los actores e instituciones que integran el Sistema Educación Nacional.

El documento deberá contemplar medidas y acciones que regulen la utilización de los teléfonos móviles, herramientas de inteligencia artificial y redes sociales en los planteles educativos dentro de la jornada escolar

“La evidencia nos muestra una realidad preocupante. Como bien lo han señalado los especialistas, el uso sin restricciones de estos dispositivos afecta directamente la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar”, dijo el legislador del PRD.

¿Qué ha dicho la SEP sobre la regulación de celulares?

Sobre la regulación de celulares en las escuelas,la llamó a abrir un debate nacional sobre el impacto de las redes sociales y las plataformas digitales en la educación, mediante la realización de foros estatales que permitan recoger experiencias, propuestas y buenas prácticas.

La secretaría dijo que autoridades educativas estatales deben sumarse activamente a este esfuerzo, al compartir las experiencisepseedeedseas de regulación que ya existen en algunas entidades y promover espacios de análisis.

Destacó que los foros permitirán conocer los resultados de las estrategias implementadas en distintos estados para regular el uso de dispositivos y plataformas digitales en las escuelas, así como valorar su impacto en el aprendizaje, y será a finales de agosto cuando se realizará una propuesta de regulación.

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