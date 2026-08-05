A unas 3 horas de Naucalpan en auto, en Tecozautla, Hidalgo, está el Balneario La Cruz, un parque acuático con aguas termales que ofrece entrada desde $100 pesos para adultos mayores con credencial del INAPAM. Sigue leyendo para conocer todos los detalles sobre qué hacer, horarios y valores de las entradas generales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hacer en el Balneario La Cruz, en Hidalgo?

El Balneario La Cruz, en Hidalgo, es un parque acuático con 35 años de experiencia, pensado para pasar un día en familia entre albercas, aguas termales y chapoteaderos, además de áreas para día de campo. El lugar también cuenta con restaurante, donde se pueden probar antojitos, alimentos a la carta y platillos como milanesa, espagueti, hamburguesas, además de cócteles de frutas y postres, entre otras opciones.

El balneario destaca tres atracciones que asegura son exclusivas en la zona: las pocitas, pensadas para la relajación; el toboloco, un tobogán de alta adrenalina; y el aquaracer, un tobogán multipistas.

Entre los servicios generales, este parque acuático ofrece, además:

Palapas

Asadores

Áreas verdes

Estacionamiento

Áreas para acampar

Juegos para niños

También incluye inflables, accesorios y trajes de baño de distintas tallas y modelos.

El balneario está ubicado en Camelia S/N, Colonia Centro, Tecozautla, Hidalgo. Según Google Maps, el trayecto en auto desde Naucalpan de Juárez toma entre 2 horas 30 minutos y 3 horas 30 minutos (167 kilómetros), dependiendo del tráfico, por la Autopista México-Querétaro/México 57D.

¿Cuánto cuesta entrar al Balneario La Cruz y cuál es su horario?

El Balneario La Cruz comunicó a través de redes sociales que los precios vigentes para el parque son:

Entrada general: $175 pesos

Adultos mayores con credencial INAPAM: $100 pesos

Niños menores de 3 años: gratis

Personas con discapacidad: no pagan boleto

El balneario abre lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos también de 8:00 a 18:00 horas; los martes permanece cerrado.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.