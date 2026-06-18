Las propinas podrían aumentar tu crédito Infonavit hasta $684 mil pesos: detalles y cómo funciona

Para muchas personas, el salario registrado ante el Infonavit no siempre refleja todo lo que ganan al mes. Esto suele pasar en empleos donde una parte importante del ingreso llega por propinas, comisiones u otros pagos variables.

Ante esto, el Infonavit cuenta con una alternativa para que ciertos trabajadores puedan fortalecer su solicitud de crédito. Sin embargo, esos ingresos extra no se toman en cuenta solo por recibirlos: deben comprobarse y pasar por la evaluación correspondiente.

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¿Qué crédito Infonavit permite comprobar propinas o comisiones?

El esquema se llama Cofinavit Ingresos Adicionales y combina la participación del Infonavit con un banco o entidad financiera. Esta última puede evaluar ingresos extra, como propinas o comisiones, para que el trabajador busque un monto mayor al comprar vivienda.

De acuerdo con el Infonavit, este crédito está dirigido a trabajadores con relación laboral vigente y salario mensual menor a $13 mil 908.27 pesos. A través de este esquema, el instituto puede prestar hasta $684 mil 715.01 pesos, aunque la cifra final depende de la capacidad de pago de cada persona.

Este esquema también tiene respaldo en la Ley del Infonavit. Su artículo 47 permite tomar en cuenta ingresos adicionales que no formen parte del salario base, siempre que puedan comprobarse, y contempla créditos en coparticipación con entidades financieras.

Cambio importante en #Infonavit



Ahora la precalificación muestra el monto máximo posible sin revisar primero el Buró de Crédito



Ojo: ese NO es necesariamente el monto final. Al inscribir el crédito sí se revisará tu historial y el monto puede disminuir#CreditoInfonavit pic.twitter.com/6O8nOflybC — Lic. Psic. Abigayl Rivera (@AbigaylLic) June 14, 2026

¿Qué condiciones tiene Cofinavit Ingresos Adicionales?

Antes de iniciar el trámite, el trabajador debe revisar su precalificación en Mi Cuenta Infonavit. Ahí podrá conocer el monto disponible y verificar si cumple con los requisitos necesarios para avanzar con la solicitud.

Entre las condiciones principales están:

Plazo de pago de uno a 30 años;

La suma de edad más plazo no debe rebasar 70 años en hombres;

En mujeres, el límite es de 75 años;

Tasa fija durante toda la vida del crédito;

Interés de 3.69% a 6.15%, según el nivel salarial.

Además, quienes ganen hasta $9 mil 985.43 pesos mensuales no pagan gastos de titulación.

¿Qué requisitos pide el Infonavit?

El trabajador debe cumplir con los requisitos básicos del instituto:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente;

Estar registrado en una Afore;

Contar con registros biométricos actualizados;

Autorizar la consulta al Buró de Crédito;

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

También puede solicitarse junto con el cónyuge para aumentar el monto disponible, siempre que la otra persona también cotice ante el Infonavit y cumpla con los requisitos.

¿Cómo solicitar Cofinavit Ingresos Adicionales?

Los trabajadores deberán comprobar sus ingresos adicionales ante la entidad financiera que participe en el crédito. A partir de ahí, el proceso puede iniciar con una revisión básica de su situación ante el Infonavit.

Los pasos generales son:

Entrar a Mi Cuenta Infonavit

Revisar la precalificación

Confirmar salario registrado y capacidad de pago

Verificar que las propinas o comisiones puedan comprobarse o solicitar al empleador un recibo interno para comprobar estos ingresos

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

Reunir documentos personales y laborales

Continuar el proceso con Infonavit y la entidad financiera participante

Antes de elegir una vivienda, también conviene revisar el saldo de la Subcuenta de Vivienda, las condiciones del inmueble y el historial de créditos anteriores. Si el trabajador ya tuvo un financiamiento con Infonavit, este no debe presentar incumplimientos ni haber recibido apoyos para cubrir adeudos.

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