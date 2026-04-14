Infonavit continúa devolviendo el dinero de la Subcuenta de Vivienda en 2026 a los trabajadores que cumplan con los requisitos.

Infonavit continúa devolviendo el dinero de la Subcuenta de Vivienda en 2026 a los trabajadores que cumplan con los requisitos. | Deagreez/Getty Images

¿Trabajaste varios años y nunca utilizaste tu crédito Infonavit para comprar una casa? Debes saber que ese dinero no se pierde y hay una forma sencilla de recuperarlo.

Este dinero forma parte de la Subcuenta de Vivienda, un fondo alimentado por aportaciones patronales que administra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Hay una serie de requisitos que debes de cumplir para poder darle un respiro a tu bolsillo a través de este beneficio.

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¿Cómo saber si el Infonavit me tiene que regresar dinero?

El requisito principal para solicitar la devolución Infonavit es que el trabajador no tenga un crédito vigente ni trámites pendientes con el instituto. Solo cuando se cumple esta condición es posible recuperar los recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda.

Recuerda que durante el tiempo laboral el 5% de tu salario fue aportado para tu Subcuenta de Vivienda, esto genera rendimientos, según las leyes vigentes del Infonavit, por lo que si no hiciste uso del crédito se te puede hacer un reintegro económico. El instituto te deberá devolver el dinero acumulado y puedes comenzar con el trámite para obtenerlo durante este 2026.

En estos escenarios puedes recuperar tu capital:

Cuando el trabajador se pensiona/ jubila (ya sea por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad.

Cuando el trabajador fallece sin haber utilizado el crédito, en cuyo caso los beneficiarios pueden reclamar el saldo.

Cuando existe dinero disponible en la Subcuenta de Vivienda que no fue utilizado para financiar una vivienda.

¿Cómo solicitar la devolución de dinero al Infonavit?

El procedimiento depende del régimen de la Ley del Seguro Social bajo el que se pensione el trabajador.

Si eres parte de los pensionados y adultos mayores que pueden obtener este beneficio, deberás hacer la solicitud desde tu cuenta “Mi Cuenta Infonavit”. Para ingresar a ella puedes hacerlo desde este enlace, no olvides autentificar tu identidad con tu usuario y contraseña.

Para cualquier duda puedes llamar a Infonatel al 55 9171 5050 en la Ciudad de México, o al 800 008 3900 desde cualquier parte del país. También puedes acudir con cita a los Centros de Servicio Infonavit, en este enlace consulta el más cercano a tu domicilio.

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