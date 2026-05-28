Comprar casa con crédito bancario e Infonavit y recibir más de $4 millones de pesos: requisitos y paso a paso

Existe un esquema que permite sumar el crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) al financiamiento de un banco. Se llama Cofinavit y en 2026 sigue vigente, con un número ampliado de entidades financieras participantes.

El mecanismo es directo: el Infonavit otorga un crédito individual y el banco otorga un segundo crédito hipotecario. Ambos financiamientos se aplican de forma simultánea sobre el mismo inmueble. El esquema aplica para vivienda nueva, vivienda usada y, en algunos productos bancarios, también para la adquisición de un terreno.

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¿Cuáles son los requisitos para tramitar el crédito Cofinavit?

Para acceder al esquema se debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser derechohabiente del Instituto con relación laboral vigente

Tener al menos 100 puntos en el Instituto

Contar con un buen historial crediticio

Demostrar capacidad de pago

Presentar la documentación requerida por el Infonavit y la institución bancaria

El Infonavit reconoce ingresos de hasta 15 salarios mínimos para el otorgamiento del crédito, de manera que los trabajadores de ingresos más altos también pueden acceder. Además, el Plan 2026 contempla la modalidad Unamos Créditos Infonavit, por el cual dos personas pueden sumar sus créditos del Instituto.

¿Cuánto prestan el Infonavit y el banco juntos para comprar casa en México?

En el caso de perfiles de ingresos altos, el Infonavit puede otorgar créditos de más de 4 millones de pesos. Por su parte, el banco puede complementar ese monto hasta cubrir el 90% o más del valor del inmueble, siempre teniendo en cuenta el ingreso y la capacidad de pago del solicitante.

Bajo el esquema Cofinavit, tanto el Infonavit como el banco registran hipoteca sobre la totalidad del inmueble para garantizar sus respectivos créditos.

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