Estos son los requisitos para acceder a un segundo crédito Infonavit para comprar o remodelar una casa

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un esquema conocido como Créditos Subsecuentes, mediante el cual un derechohabiente puede volver a solicitar financiamiento una vez que liquidó el anterior.

Esto significa que, si una persona ya pagó un crédito anterior y sigue cotizando, podría volver a ejercer este derecho. Sin embargo, no aplica de forma automática ni para todos los casos: hay condiciones que deben cumplirse.

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¿Se puede sacar un segundo crédito Infonavit en 2026?

Según lo informado, esto es posible. Aunque popularmente se le sigue llamando “segundo crédito”, el esquema actual funciona bajo la modalidad de créditos subsecuentes, lo que abre la puerta a solicitar financiamiento más de una vez a Infonavit a lo largo de la vida laboral, siempre que se cumplan los requisitos vigentes.

El instituto permite que el trabajador use su derecho más de una vez, aunque cada solicitud se analiza de forma independiente y no implica aprobación automática.

¿Cuáles son los requisitos para pedir otro crédito Infonavit?

De acuerdo con información del Infonavit, para aspirar a un crédito subsecuente se revisan los siguientes puntos:

Haber liquidado el crédito anterior

Seguir cotizando formalmente

Cumplir con la precalificación vigente

Elegir un producto disponible dependiendo de si se busca comprar, construir o mejorar una vivienda

Según el propio instituto, los créditos subsecuentes pueden utilizarse no solo para comprar otra vivienda o un terreno, sino también para:

Construir

Remodelar

Reparar

Pagar una hipoteca bancaria

¿Cómo saber si una persona puede solicitar otro crédito Infonavit?

Quienes estén interesados en solicitar otro crédito deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit, donde es posible consultar si se tiene precalificación vigente, el monto estimado disponible, los productos para los que aplica, el saldo de la Subcuenta de Vivienda y los pasos para iniciar el trámite.

Un punto importante es que no existen gestores externos autorizados para “liberar” un segundo crédito mediante pago anticipado. Todos los trámites formales deben validarse directamente con el Infonavit.

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