El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó oficialmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que a partir de este miércoles 13 de mayo de 2026, se aumentó el montó máximo de crédito al que pueden acceder las y los derechohabientes en todo el país.

De acuerdo con lo mencionado en el decreto publicado, aquellas personas interesadas en adquirir un crédito con el instituto podrán obtener una cantidad equivalente hasta 711.9 veces el salario mínimo mensual, esto al considerar un ingreso máximo reconocido de hasta 15 veces el Salario Mínimo.

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¿Cómo se aplicará el aumento del límite de crédito con el Infonavit?

Las nuevas normativas estipuladas por el Infonavit y que ya aparecen en el DOF, señalan que para la determinación del monto máximo al que podrá acceder algún derechohabiente, se deberán tomar en cuenta las reglas de negocio de cada una de las opciones de financiamiento de las personas.

Es en ese sentido, que se debe tomar en cuenta el Salario Diario Integrado de cada trabajador, esto con la finalidad de que se pueda tabular el monto máximo al que podrán acceder dependiendo de las diferentes modalidades.

¿En qué modalidades se aumentó el monto máximo de crédito Infonavit?

Según con lo señalado en el DOF, el aumento equivalente hasta 711.9 veces el salario mínimo mensual para el crédito Infonavit, aplica para las modalidades individual, conyugal y Unamos Créditos (UCI).

“Para la determinación del monto máximo de crédito de cada alternativa de financiamiento en particular, se deberán tomar en cuenta las reglas de negocio de cada opción de financiamiento, así como el Salario Diario Integrado de cada persona trabajadora y el plazo de los créditos, sin que se supere el límite máximo que se indica en esta publicación”, se lee en el decreto.

Requisitos para acceder al nuevo monto máximo del crédito Infonavit

Es importante mencionar que para solicitar un crédito Infonavit, se debe considerar contar con los siguientes requisitos:

Tener una relación laboral vigente y cotizar ante el IMSS

Ser derechohabiente activo del Infonavit

Contar con la puntuación mínima solicitada

Tener Mi Cuenta Infonavit

Autorizar revisión en Buró de Crédito

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