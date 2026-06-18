¿Sabes cuánto dinero necesitas para lanzarte un fin de semana a Querétaro desde la CDMX? Si estás planeando un viaje por la autopista México-Querétaro, es importante conocer el costo de las casetas, ya que Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un aumento en las tarifas de peaje que entró en vigor el pasado 13 de abril.

Con este ajuste, recorrer una de las autopistas más transitadas del país representa un gasto mayor, pero no imposible si ahorras lo necesario. Te contamos cuánto cuestan las casetas de la autopista México-Querétaro en junio de 2026?

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¿Cuántas casetas hay de CDMX a Querétaro?

En el trayecto completo de la autopista México-Querétaro existen cuatro casetas de cobro principales: Tepotzotlán, Jorobas, Polotitlán y Palmillas. Estas casetas forman parte de la red operada por Capufe y son obligatorias para quienes recorren la vía de cuota.

Aunque el número de casetas puede variar dependiendo del punto exacto de salida o destino, estas son las más utilizadas por quienes realizan el recorrido completo entre la Ciudad de México y Querétaro.

@aztecanoticias Capufe sube tarifas de casetas en 2026: estas son las nuevas cuotas en autopistas de México 💸 Viajar por carretera en México ahora será más caro. Caminos y Puentes Federales (Capufe) aplicó un aumento en las tarifas de casetas en diversas autopistas del país, afectando a miles de conductores que utilizan estas vías diariamente. El ajuste entró en vigor a partir de abril de 2026, justo al término del periodo vacacional de Semana Santa, con un incremento promedio de 4.7% respecto a los precios vigentes desde 2025, superando incluso la inflación registrada a finales del año pasado. La información en #PrimeraLínea #Caseta #Capufe #Carretera #México México carretera capufe caseta ♬ sonido original - Azteca Noticias

¿Cuánto es de casetas en la autopista México-Querétaro?

Tras el incremento de tarifas de 2026, el costo aproximado para automóviles, motos y autobuses en cada plaza quedó de la siguiente manera:

Caseta de Tepotzotlán

Motos : 56 pesos.

: 56 pesos. Autos : 113 pesos.

: 113 pesos. Autobuses B2-B3-B4: 269 pesos.

Caseta Jorobas

Motos : 37 pesos.

: 37 pesos. Autos : 74 pesos.

: 74 pesos. Autobuses B2-B3-B4: 141 pesos.

Caseta Jorobas (CEM)

Motos : 37 pesos.

: 37 pesos. Autos : 74 pesos.

: 74 pesos. Autobuses B2-B3-B4: 141 pesos.

Caseta Palmillas

Motos : 56 pesos.

: 56 pesos. Autos : 113 pesos.

: 113 pesos. Autobuses B2-B3-B4: 251 pesos.

Caseta Palmillas Bis

Motos : 56 pesos.

: 56 pesos. Autos : 113 pesos.

: 113 pesos. Autobuses B2-B3-B4: 251 pesos.

Caseta Polotitlan

Motos : 51 pesos

: 51 pesos Autos : 103 pesos.

: 103 pesos. Autobuses B2-B3-B4: 216 pesos.

Con estos precios, el gasto total estimado para un automóvil que recorra la autopista México-Querétaro es de aproximadamente $226 pesos por viaje sencillo.

¿Cuánto voy a gastar de gasolina de la CDMX a Querétaro?

Para viajar de la CDMX a Querétaro es importante que consideres que necesitas ahorrar aproximadamente entre $400 y $600 pesos de gasolina.

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