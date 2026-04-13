Lista de casetas de Capufe que aumentaron su costo para autos, motos y autobuses

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) incrementó el costo de las casetas de manera sorpresiva luego de las vacaciones de Semana Santa y este aumento no solo fue para autos particulares, sino también para motocicletas, autobuses y camiones de carga.

Los incrementos en las tarifas de peaje se registraron bajo el argumento de la inflación y el mantenimiento en los tramos carreteros y aunque la mayoría de los casos tuvo un aumento de 5 pesos, en algunos se elevó hasta 30 pesos.

Largas filas en casetas por regreso de vacacionistas

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuáles son los nuevos costos de las casetas?

Cuernavaca-Acapulco : Motos 335 pesos, autos 670 pesos, autobuses mil 141 y camiones hasta mil 657 pesos

: Motos 335 pesos, autos 670 pesos, autobuses mil 141 y camiones hasta mil 657 pesos Córdoba-Veracruz : Motos 141 pesos, autos 282 pesos, autobuses hasta 418 pesos y camiones de carga hasta 628 pesos

: Motos 141 pesos, autos 282 pesos, autobuses hasta 418 pesos y camiones de carga hasta 628 pesos La Tinaja-Cosoleacaque : Motos 280 pesos, autos 560 pesos, autobuses hasta 870 pesos y camiones de carga hasta mil 243 pesos

: Motos 280 pesos, autos 560 pesos, autobuses hasta 870 pesos y camiones de carga hasta mil 243 pesos Libramiento Noroeste Querétaro : Motos 32 pesos, autos 65 pesos, autobuses hasta 118 pesos y camiones de carga 166 pesos

: Motos 32 pesos, autos 65 pesos, autobuses hasta 118 pesos y camiones de carga 166 pesos Gómez Palacio-Corralitos-Autopista Unión : Motos 172 pesos, autos 344 pesos, autobuses hasta 505 pesos y camiones de carga hasta 820 pesos

: Motos 172 pesos, autos 344 pesos, autobuses hasta 505 pesos y camiones de carga hasta 820 pesos México-Cuernavaca : Moto 78 pesos, autos 156 pesos, autobuses hasta 301 pesos

: Moto 78 pesos, autos 156 pesos, autobuses hasta 301 pesos México-Querétaro : Moto 113 pesos, autos 226 pesos, autobuses 520 pesos y camiones de carga hasta mil 446 pesos

: Moto 113 pesos, autos 226 pesos, autobuses 520 pesos y camiones de carga hasta mil 446 pesos México-Puebla: Motos 113 pesos, autos 226 pesos, autobuses 487 pesos y camiones de carga hasta mil 309 pesos

Las tarifas vigentes de Capufe que aplicarán a partir del 13 de abril pueden consultarse en la página oficial de la institución o en el siguiente documento.

Conductores inconformes por alza de precios

El nuevo ajuste en las tarifas de las casetas tiene un impacto en los bolsillos de los conductores, sobre todo de quienes ocupan las carreteras y autopistas de manera cotidiana. Esto se suma que a los gastos de gasolina y mantenimiento.