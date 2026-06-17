El llenado de un tanque de gasolina está sujeto a diferentes mitos, y sin duda, uno de ellos es sobre cómo rinde más la gasolina: si rinde más con tanque lleno o con menos de la mitad del tanque.

Por increíble que parezca, la ciencia nos explica qué hay detrás de cada una de estas versiones. En adn Noticias, te explicamos los mitos y realidades sobre el llenado del tanque de gasolina.

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El verdadero peligro de cargar “de poquito en poquito”: Tu motor sufre

Existe una razón por la que cargar “poquito” puede jugar en contra de tu auto, e incluso en contra del propio automovilista: pues la gasolina es un líquido altamente volátil, lo que significa que al cargar poco, queda mayor espacio libre en el depósito, y combinado con mayores temperaturas ambientales, el combustible pasa de estado sólido a gaseoso en menor tiempo.

Al abrirse el tapón de gasolina, o bien al activarse la válvula de purga del sistema EVAP (Control de Emisiones Evaporativas) los vapores se pierden o se quema de forma menos efectiva el propio combustible.

Adicionalmente, cargar menos también requiere de un mayor número de traslados a la gasolinera. A esto se suma que parar y encender el motor desde cero, a largo plazo también va ocasionando daños en el motor de tu auto.

También se suma el factor de la bomba de gasolina, que usualmente opera sumergida dentro del propio combustible. Esto significa que en caso de que la bomba quede expuesta al aire, como pasa con cargas de combustible menores a los 200 pesos, operará a temperaturas más altas y además pierde eficiencia en la presión de inyección.

Una presión de combustible inestable provoca que la computadora del auto enriquezca la mezcla de aire y combustible, inyectando más líquido para compensar la falta de presión.

También es importante precisar que los sedimentos de la gasolina se asientan en el fondo del tanque, por lo que al rodar con un cuarto de tanque o menos, la bomba succiona directamente esta capa llena de impurezas, lo que poco a poco provoca que el filtro se vaya saturando y obstruya a los inyectores de gasolina, lo que en consecuencia provoca que no trabaje de manera adecuada y genere una combustión incompleta, lo que se traduce como un desperdicio considerable de energía.

Veredicto utilitario: La estrategia ideal para cargar combustible

En conclusión, un tanque con mayor carga de combustible (lleno o más de la mitad) mantiene una temperatura interna más estable y disminuye considerablemente la temperatura de la gasolina.

Esto significa que a mayor cantidad de gasolina, el combustible rinde más por unidad de volumen que en caso contrario. Al cargar pequeñas fracciones de gasolina, esta se expande dentro del tanque, se calienta más rápido y disminuye su densidad energética real.

Además, si cargas menos, sometes directamente el tanque de gasolina a más ciclos de apertura y cierre del medidor de la bomba, lo que a largo plazo puede afectar directamente a la bomba de gasolina.

Incluso, esto también tiene consecuencias psicológicas, pues un tanque lleno lleva al conductor a despreocuparse de cargar gasolina por más tiempo, situación contraria a estar cargando pequeñas cantidades que generan un sentido de urgencia en el automovilista.

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