Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan este viernes, generando afectaciones en diversos puntos del país, incluyendo bloqueos carreteros y cierres parciales en vías de comunicación estratégicas.

Por ejemplo, en Baja California Sur intensificarán sus acciones de protesta hoy 12 de junio, las movilizaciones se desarrollarán de manera simultánea en diversas regiones del estado, incluyendo La Paz, Los Cabos, Comondú y Mulegé, con afectaciones temporales en carreteras federales.

Aunado a los maestros disidentes, también hay cierres por condiciones climáticas, así como por accidentes viales.

Continúa en #Sinaloa presencia de personas cerca del km 019+300, de la carretera Culiacán-Los Mochis, a la altura de la Caseta de Cobro No. 10 Puente Culiacán. La Caseta labora libre de peaje. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué carreteras de México están bloqueadas hoy?

CIERRE DE CIRCULACIÓN: Autopista México-Querétaro, km 48, dirección CDMX. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). En la zona se registra carga vehicular intensa.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN: Autopista México-Cuernavaca, km 68, dirección CDMX. Registra reducción de carriles por labores de mantenimiento.

En Estado de México continúa cierre total de circulación por maniobras tras accidente vial cerca del km 000+010, de la carretera Lib. Arco Norte, a inmediaciones de la intercepción del Arco Norte y Maravatío-Atlacomulco, sin ruta alterna.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN: Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 365, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre un tracto camión y automóviles.

Las autoridades recomienda a los automovilistas mantenerse informados sobre el estado de las carreteras, considerar rutas alternas y anticipar sus traslados para evitar contratiempos.

Si necesitas auxilio vial, llama al 074. Asimismo puedes dar click en este enlace para obtener información en tiempo real sobre el estado de las carreteras en el país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.