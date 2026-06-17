Bloqueos carreteros hoy: Accidentes y todo lo que afecta la circulación en autopistas este 17 de junio

Conductores que transitan por las principales carreteras y autopistas de México deben tomar precauciones este miércoles 17 de junio debido a diversos cierres parciales, reducción de carriles y otras afectaciones.

Las incidencias se deben principalmente a accidentes, trabajos de mantenimiento y presencia de manifestantes en distintos puntos.

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¿Qué pasa en las autopistas de México hoy?

Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como Guardia Nacional Carreteras, a través de su cuenta de X, dan un reporte puntual de lo que acontece. Conoce el minuto a minuto.

En la Autopista México–Cuernavaca se reportan afectaciones en los kilómetros 57, 60 y 63 por atención a accidentes.

Autopista Cuernavaca–Acapulco: cierre parcial en km 283 por accidente. Reportes de atención previa con restablecimientos en tramos.

Autopista México–Querétaro: cierre parcial en km 161 (dirección CDMX) por atención de accidente. Circulación reducida.

Se recomienda a los automovilistas:

Verificar el estado de las autopistas antes de salir

Considerar carreteras libres en caso de cierres totales o parciales

Mantener una velocidad moderada en zonas con obras o accidentes

Seguir las indicaciones de CAPUFE y de la Guardia Nacional Carreteras

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