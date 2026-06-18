Viajar en auto desde la Ciudad de México (CDMX) a Guanajuato te hará cruzar al menos 7 casetas de peaje con costos que superan los $680.00 pesos solo de ida, cruzando un tramo de 358 kilómetros y generándote un tiempo de traslado de 4 horas y 26 minutos, aproximadamente.

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En adn Noticias te damos el desglose de las casetas principales, su costo aproximado y los enlaces para planificar tu viaje.

¿Cuántas casetas hay de CDMX a Guanajuato y cuál su costo?

Si optas por usar la autopista México - Querétaro, también conocida como México 57D, este es el costo en 2026 de las casetas para los autos:

Pachuca (A3): $8.00 pesos

Tultepec: $113.00 pesos

Jorobas: $162.00 pesos

Palmillas Bis: $108.00 pesos

Tramo Palmillas - Apaseo el Grande: Recorrido completo de $303.00 pesos, tramo de $178.00 pesos

Cerro Gordo: $58.00 pesos

Mendoza: $67.00 pesos

El costo total estimado sería de $684.00 pesos, el cual puede variar ligeramente según el ajuste de tarifas de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Cabe destacar que la sugerencia es usar TAG o llevar el cambio exacto.

De regreso, la ruta suma un total de 8 tramos y son:

Mendoza: $67.00 pesos

Cerro Gordo: $58.00 pesos

Tramo Apaseo - Palmillas: $168.00 pesos

Palmillas Bis: $108.00 pesos

Tepeji - Tepotzotlán: $108.00 pesos

Tepalcapa: $43.70 pesos

Lago de Guadalupe: $82.33 pesos

Generando un costo total estimado de $635.00 pesos, dependiendo del punto de entrada a la CDMX.

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