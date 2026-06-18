Este jueves 18 de junio, un autobús público de la línea Excelencia cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros de altura, generando la muerte de al menos 2 o 4 personas más 8 pasajeros lesionados.

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De acuerdo con los elementos de Protección Civil del Estado de México, el incidente ocurrió en el kilómetro 12 de la autopista Toluca Zitácuaro en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México (Edomex).

Paramédicos del Servicio de Urgencias (SUEM) del Edomex y elementos de Protección Civil acudieron al lugar tras una llamada del 911, con el fin de extraer a las víctimas del accidente.

Las causas aún son desconocidas por las autoridades, por lo que siguen investigando. Sin embargo, la delegación estatal de la Canapat confirmó que la línea transportista se hará cargo y brindará acompañamiento a las familias de los fallecidos y lesionados.

¿Es riesgoso viajar por carreteras en México?

Las salidas de camino en carreteras de alta velocidad son uno de los principales focos de seguridad en el país, pues, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) del 2021, las volcaduras representan el 20% de los accidentes viales.

Además, cifras de los Accidentes de Tránsito del INEGI, el Estado de México revelaron que el Edomex es una de las entidades donde la velocidad, la distracción y las condiciones del camino suelen ser las causas principales de los siniestros viales.

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