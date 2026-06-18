Si tienes planeado darte una escapada de la ciudad, el Pueblo Mágico de Taxco, Guerrero, puede ser una gran opción, gracias a su cercanía con la CDMX.

En adn Noticias te contamos cuántas casetas hay a este destino, así como cuánto gastarías en ella, si tienes planeado darte una escapada de fin de semana, aquí te decimos todo lo que debes saber para que hagas un presupuesto.

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¿Cuántas casetas hay entre CDMX y Taxco?

De acuerdo con la herramienta “Traza tu ruta” de Caminos y Puentes Federales (Capufe), entre la CDMX y Taxco hay un total de 4 casetas, estos son los precios:

México-Cuernavaca-CTRA 01 Tlalpan: 156 pesos.

Ing. Francisco Velasco: 100 pesos.

Zacapalco: 46 pesos.

Bis. Taxco: 19 pesos.

En auto particular, gastarías un total de 321 pesos en casetas.

¿Cuántas horas de camino se hacen a Taxco, Guerrero?

De acuerdo con la misma aplicación, entre Taxco y la CDMX existe una distancia total de 178.05 km, por lo que el tiempo para llegar a este Pueblo Mágico sería de 2 horas con 41 minutos, viajando en vías de cuota.

Adicionalmente, considera un aproximado de entre 250 y 300 pesos de gasolina, dependiendo del consumo promedio de cada automóvil.

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