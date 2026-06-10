Caseta de cobro de Tepotzotlán cambia de lugar en la autopista México-Querétaro: ¿Cómo impactará a los conductores?

La caseta de cobro de Tepotzotlán, en Edomex, cambiará de ubicación en la autopista México-Querétaro, una de las rutas más importantes para entrar y salir del Valle de México.

De acuerdo con autoridades mexiquenses, el nuevo punto de peaje se perfila hacia el norte del estado, dentro de la zona de Huehuetoca.

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¿Por qué moverán la caseta?

La reubicación buscaría atender uno de los puntos más conflictivos de la México-Querétaro, ya que en esta zona las filas suelen crecer en horas pico, fines de semana, temporadas vacacionales y jornadas con alta circulación de transporte pesado.

Según autoridades, el proyecto no eliminará el peaje. Lo que cambiará será el punto de cobro, por lo que los conductores deberán estar atentos a los avisos oficiales cuando inicien los trabajos y se definan accesos temporales.

¿Dónde estará ubicada y cómo afectará a conductores?

La nueva plaza de cobro se construirá cerca de Jorobas, en el municipio de Huehuetoca, aproximadamente a 14 kilómetros al norte de la caseta actual de Tepotzotlán.

El impacto más visible estará en la distribución del tránsito. Al mover la caseta hacia Huehuetoca, se busca desahogar el punto donde hoy se concentran filas y mejorar el paso de vehículos entre el centro del país, el Bajío y el norte de México.

La caseta de Tepotzotlán dice adiós. Con recursos federales del Ejercicio Fiscal 2026, se edificará una nueva caseta de peaje que sustituirá a la actual en la autopista Mex - Qro La nueva caseta estará aprox 14 kilómetros al norte, cerca de Jorobas, se prevé para el 2027 concluya pic.twitter.com/MhORvPMuHy — SOMOS CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA 57 (@trailerosypocas) June 4, 2026

El proyecto también contempla ampliar la capacidad de la carretera hasta 8 carriles por sentido, con el objetivo de mejorar la movilidad de mercancías hacia centros industriales y logísticos de la región. Durante la etapa de obras, los conductores podrían encontrar reducción de carriles, maquinaria en la zona o ajustes temporales en accesos.

La autopista México-Querétaro tiene como concesionario a BANOBRAS-FARAC y como operador a CAPUFE, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

¿Cuándo estará lista?

La nueva caseta de cobro de Tepotzotlán podría entrar en operación durante 2027, aunque todavía no hay una fecha exacta de apertura. Según los datos dados a conocer sobre el proyecto, la obra fue considerada dentro del presupuesto federal del ejercicio fiscal 2026.

Antes de que funcione la nueva plaza deberán avanzar estudios, trabajos preliminares y obras en el tramo donde se ubicará el punto de cobro. El cambio, por ahora, no será inmediato para los automovilistas que circulan por la México-Querétaro.

Para evitar contratiempos, los conductores deberán revisar avisos oficiales, reportes carreteros y posibles obras antes de viajar por este tramo del Edomex.

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