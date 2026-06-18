Es oficial en Baja California: exigen arreglos inmediatos en El Chaparral y Boulevard 2000 para frenar accidentes

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto formal para exigir respuestas inmediatas y la ejecución de obras públicas urgentes ante los graves riesgos de movilidad urbana detectados en el municipio de Tijuana.

La diputada Yohana Gilvaja denunció que el abandono institucional y la presencia de obras inconclusas en el Boulevard 2000 y el complejo vial El Chaparral atentan de forma directa contra la integridad de los ciudadanos.

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¿Cuáles son las demandas de reparación inmediata en El Chaparral y Boulevard 2000 para evitar accidentes?

La Legislatura del Estado de Baja California validó por unanimidad el punto de acuerdo debido al peligro permanente que representan las fallas de ingeniería en estas vialidades estratégicas. La falta de mantenimiento preventivo y la ausencia de una planeación a largo plazo generaron una profunda inconformidad social, ya que los automovilistas arriesgan su seguridad diariamente al transitar por zonas que carecen de la señalización vial adecuada.

La omisión gubernamental resulta especialmente evidente en el puente de El Chaparral, donde una abertura de más de 20 centímetros en la superficie de rodamiento fue ignorada por la administración local hasta que la presión de los medios de comunicación forzó una postura pública. Por esta razón, el Congreso local emitió el mandato vinculante para que se realicen inspecciones estructurales exhaustivas y se corrijan las grietas y fisuras que asfixian la conectividad en este nodo fronterizo.

¿Qué autoridades recibieron el exhorto del Congreso del Estado de Baja California?

La iniciativa parlamentaria de la diputada Yohana Gilvaja se dirigió de manera explícita a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y al titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Arturo Espinosa Jaramillo, para que ejecuten las acciones de contención en el Boulevard 2000. Asimismo, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, deberá asumir la reparación física del complejo El Chaparral para detener los daños materiales y salvaguardar la vida de la población.

Los automovilistas de la Zona Metropolitana tienen que extremar precauciones al circular por los tramos dañados y respetar los señalamientos preventivos colocados por los equipos de emergencia. Los ciudadanos deben reportar cualquier hundimiento o anomalía asfáltica mediante las plataformas digitales del ayuntamiento. El Poder Ejecutivo y la SIDURT tienen la obligación de entregar los informes de avance antes de que concluya el actual periodo legislativo en este 2026.

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