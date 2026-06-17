El Aeropuerto de Guadalajara habilita nuevo espacio para autos de aplicaciones: solo hay tres empresas con permiso

Pedir un viaje por aplicación al salir del Aeropuerto Internacional de Guadalajara ya tendrá una nueva dinámica. Y es que de acuerdo con autoridades locales, los pasajeros deberán trasladarse a un patio especial de abordaje de plataformas de movilidad como Uber.

Aunque la medida llega en un contexto de mayor flujo por la Copa del Mundo 2026, el espacio no será temporal. De acuerdo con SITEUR, operará las 24 horas, los siete días de la semana.

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¿Cómo usar el nuevo patio de plataformas en el Aeropuerto de Guadalajara?

Según lo establecido con SITEUR, la medida ya comenzó a operar y tuvo alta demanda desde sus primeros días. Según la Secretaría de Transporte de Jalisco, durante el primer fin de semana se contabilizaron 1,494 viajes desde este nuevo espacio, una cifra superior a las estimaciones iniciales

Para llegar al nuevo patio de plataformas, los pasajeros deberán seguir estos pasos:

Solicitar un viaje en una de las aplicaciones autorizadas

Pasar los filtros de llegada

Ubicar el transporte gratuito C-01 Plataformas

Tomar la unidad en la zona de llegadas internacionales, dentro del área de Shuttles

Acreditar que ya cuentan con un viaje solicitado en una plataforma autorizada

Trasladarse al patio de plataformas para abordar el vehículo correspondiente

De acuerdo con SITEUR, este traslado opera con unidades eléctricas y una frecuencia aproximada de cinco minutos. Los vehículos también cuentan con aire acondicionado, espacio para equipaje y accesibilidad universal, lo que permite ordenar el flujo de usuarios y evitar que los autos de aplicación permanezcan más tiempo del permitido dentro del aeropuerto.

Apps podrán circular de manera legal en esta área. Los servicios operarán las 24 horas y los siete días de la semana.

¿Qué aplicaciones están autorizadas en el Aeropuerto de Guadalajara?

De acuerdo con la información difundida para la operación del nuevo patio, las plataformas autorizadas son:

DiDi

inDrive

Uber

El nuevo esquema también establece que los vehículos de plataforma no podrán permanecer dentro de las instalaciones después de los 15 minutos de ingreso.

¿Cuántos autos caben en el patio de plataformas?

El patio de plataformas del Aeropuerto de Guadalajara tiene capacidad para alojar de forma simultánea a más de 60 vehículos. Además, SITEUR informó que el espacio se ubica a menos de un kilómetro de la terminal aérea y opera todos los días, durante las 24 horas.

Este punto fue habilitado para usuarios de plataformas digitales que llegan al aeropuerto y necesitan conectar con su viaje de salida. También forma parte de los ajustes de movilidad rumbo al Mundial de 2026, cuando Guadalajara recibirá visitantes nacionales e internacionales.

¿Qué otras opciones hay para salir del Aeropuerto de Guadalajara?

Además del patio para plataformas digitales, los viajeros pueden utilizar la Línea 5 Mi Macro Aeropuerto, nuevo sistema de transporte masivo que conecta la terminal aérea con distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con SITEUR, la Línea 5 cuenta con una cobertura de 32 kilómetros y tres rutas troncales. Este sistema enlaza municipios como

El Salto

Tlajomulco

Tlaquepaque

Guadalajara

Zapopan

Además de conectar con puntos como

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara

El Estadio Guadalajara

Parque Agua Azul

Expo Guadalajara

El servicio de taxis del aeropuerto también se mantiene como alternativa para quienes prefieran una salida directa desde la terminal. En todos los casos, la recomendación es revisar previamente la ruta, el punto de abordaje y las indicaciones oficiales antes de salir.

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