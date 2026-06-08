Es oficial en Jalisco, Circuito JVC cierra todo junio: cuándo son los días de mayor restricción y qué calles evitar

El operativo vial por la Copa del Mundo 2026 modificará la circulación entera en el Circuito JVC antes, durante y después de los partidos programados en el Estadio Guadalajara. Esta vía, ubicada dentro de la zona de El Bajío, será una de las más vigiladas por los cierres, filtros de acceso y cambios peatonales previstos.

Jorge Arizpe, comisario de la Policía Vial, detalló que el plan contempla restricciones permanentes, cortes temporales y presencia adicional en corredores secundarios.

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¿Cuándo cierra Circuito JVC?

El Circuito JVC permanecerá cerrado del 1 al 30 de junio, desde el camino a las Villas Panamericanas hasta avenida del Bosque. Será la restricción más prolongada del operativo “Última Milla”, que ordenará accesos, filtros y circulación en la zona de El Bajío durante la realización del torneo internacional.

Respecto a los días de mayor restricción, estos serán el 11, 18, 23 y 26 de junio, cuando se disputen los partidos asignados al Estadio Guadalajara, conocido originalmente como Estadio Akron:

11 de junio: República de Corea vs. Chequia - 20:00 hrs.

18 de junio: México vs. República de Corea - 19:00 hrs.

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - 20:00 hrs

26 de junio: Uruguay vs. España - 18:00 hrs

En esas fechas, los cierres temporales iniciarán siete horas antes de cada encuentro y concluirán siete horas después.

Según lo informado, antes de los partidos habrá una fase de montaje con interrupciones parciales y reducción de carriles del 28 de mayo al 10 de junio. Después, del 28 de junio al 3 de julio, se contemplan cierres intermitentes por el desmontaje de estructuras.

Sobre el acceso para proveedores, paqueterías y visitantes, estos tendrán un ingreso limitado desde un día antes y hasta 24 horas después de cada partido; en zonas restringidas solo podrán entrar personas con boleto.

Calles que debes evitar

De acuerdo con autoridades, los días de partido habrá restricciones en vialidades clave para entrar y salir de la zona del Estadio Guadalajara. Los conductores deberán tomar precauciones si su ruta pasa por estos puntos:

Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

También habrá presencia vial en corredores secundarios como:

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

Sobre el Andador Chivas, este tendrá operación diferenciada. En días sin partido solo funcionará con flujo hacia avenida Vallarta, mientras que en días de encuentro permanecerá cerrado para ordenar el ingreso y salida de asistentes.

¡Atención Guadalajara! 👀🇲🇽



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¿Cómo llegar al estadio?

Por disposición de la FIFA, no habrá estacionamiento para público general en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026. La recomendación para los asistentes será usar transporte público, servicios especiales o puntos autorizados de ascenso y descenso.

Entre las opciones previstas está el servicio “Ride al Estadio”, con salidas desde:

Auditorio Telmex

Plaza Patria

Plaza Vía Viva

Paseo de Gracia, en zona Universidad

Titanes

Expo Guadalajara

Zona Galerías

Zona San Ignacio

Zona Chapultepec

Zona Aviación

Mi Macro Periférico también tendrá refuerzo en estaciones cercanas al estadio:

Estadio Guadalajara

Ciudad Granja

Ciudad Judicial

Hasta el momento, no se han detallado horarios oficiales para “Ride al Estadio” ni para el refuerzo de Mi Macro Periférico. Las autoridades solo han informado que ambos servicios formarán parte de las alternativas de movilidad hacia el Estadio.

Taxis y plataformas contarán con bahías autorizadas fuera del perímetro de seguridad, principalmente sobre avenida del Bosque.

Cierres por Fan Fest

El operativo vial también alcanzará el Centro Histórico de Guadalajara por el FIFA Fan Fest, que operará durante la Copa en la zona de Plaza Liberación.

Las restricciones se aplicarán en calles alrededor de este punto y en vialidades del primer cuadro, por lo que quienes acudan al Centro deberán prever cambios en accesos, estacionamientos y tiempos de traslado.

Las zonas contempladas son:

Plaza Liberación

Morelos

Hidalgo

Liceo

Ramón Corona

Maestranza

Degollado

Vialidades aledañas al primer cuadro

El estacionamiento subterráneo de Plaza Liberación tendrá cierre temporal del 11 de mayo al 31 de julio. Otros estacionamientos cercanos podrían operar con menor capacidad y horarios limitados.

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