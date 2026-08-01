Beca Rita Cetina de primaria: si tu apellido empieza con A o B, cobrarías este lunes 3 de agosto — el posible calendario completo, letra por letra

Las familias que registraron a estudiantes de primaria en la Beca Rita Cetina recibirán durante los primeros días de agosto un apoyo único de 2 mil 500 pesos por cada niña o niño. El dinero se depositará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de la madre, padre, tutora o tutor que realizó el trámite.

Sin embargo, y hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas no ha publicado el día exacto del depósito ni un calendario oficial ordenado por apellidos, pero por información de primera mano del medio Expansión, se prevé que el depósito inicie el lunes 3 de agosto.

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¿Cuándo depositarán la Beca Rita Cetina de primaria?

De acuerdo con Programas para el Bienestar, la única fecha confirmada hasta el momento es el mes de agosto de 2026 como período para la dispersión del monto.

Sin embargo, y de acuerdo con el medio Expansión, padres, madres y tutores ya recibieron el calendario de pagos al formar parte del último período de entrega de la Tarjeta del Bienestar. Según la información, no oficial, los primeros beneficiados serían aquellos titulares de la tarjeta que su apellido paterno inicie con A o B.

Para el resto de los inscritos, el calendario quedaría de la siguiente manera:

Martes 4 de agosto C

Miércoles 5 de agosto D-E-F

Jueves 6 de agosto G

Viernes 7 de agosto H-I-J-K-L

Sábado 8 y domingo 9 de agosto no hay depósitos

Lunes 10 de agosto M

Martes 11 de agosto N-Ñ-O-P-Q

Miércoles 12 de agosto R

Jueves 13 de agosto S

Viernes 14 de agosto T-U-V_W-X-Y-Z

Pese a lo anterior, y hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas no ha confirmado oficialmente el calendario oficial de agosto.

Este pago es una excepción durante las vacaciones escolares, ya que los apoyos bimestrales de la Beca Rita Cetina para secundaria, la Beca Benito Juárez de educación media superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro no se depositan en julio ni agosto y retomarán su dispersión en octubre.

¿Cuánto recibirá cada familia?

La Beca Rita Cetina de primaria consiste en un pago único anual de $2 mil 500 pesos por cada estudiante registrado, destinado a apoyar la compra de útiles y uniformes. A diferencia de la modalidad de secundaria, este recurso no se entrega cada dos meses.

El monto dependerá del número de niñas y niños incorporados:

Un estudiante: $2 mil 500 pesos

$2 mil 500 pesos Dos estudiantes: $5 mil pesos

$5 mil pesos Tres estudiantes: $7 mil 500 pesos

Por ejemplo, una familia con dos alumnos de primaria registrados recibirá 5 mil pesos, ya que el apoyo se calcula de manera individual por cada estudiante.

¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

El saldo y los movimientos pueden revisarse desde la aplicación Banco del Bienestar Móvil. Otra opción es llamar al 800 900 2000 y seguir las indicaciones del servicio telefónico.

Una vez depositado, no es necesario retirar todo el dinero ese mismo día. El recurso permanece en la cuenta y la tarjeta puede utilizarse para pagar directamente en establecimientos que acepten tarjetas bancarias.

La fecha exacta deberá consultarse únicamente en los avisos de la Coordinación Nacional de Becas, la SEP o Programas para el Bienestar, ya que hasta ahora no existe un calendario oficial para el pago anual de primaria. Para conocer cualquier actualización, las familias pueden seguir las cuentas oficiales de Becas Bienestar en Facebook y X, de la SEP en Facebook y X, así como de Programas para el Bienestar en Facebook y X.

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