Ante las críticas de pasajeros sobre la falta de opciones de movilidad para salir de las instalaciones, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que se habilitarán nuevas bahías para transporte no concesionado, como es el caso de taxis por aplicación como Uber y Didi.

Estas bahías estarán disponibles en las Terminales 1 y 2 del aeropuerto, con la intención de beneficiar a los usuarios del aeropuerto capitalino.

Autorización de bahías llega tras acuerdo con taxistas concesionados

Este acuerdo llegó después de la reunión que sostuvieron el almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM; Ernesto Pineda Flores, presidente del Comité Directivo de Transportación Terrestre Nueva Imagen A.C., una de las empresas concesionadas por el aeropuerto, y otras autoridades del inmueble.

Después de la reunión, se compartió la información al público usuario, que desde que arrancaron los operativos contra taxis de aplicación vieron afectada su libertad de elegir el medio de transporte de su preferencia.

No hay claridad sobre dónde se ubicarán bahías

Aunque se confirmó que se habilitarán espacios “iluminados, controlados y cercanos a las terminales aéreas”, no se han especificado los puntos exactos donde los usuarios podrán ascender y descender de taxis de aplicación.

Además, se confirma que los operativos de la Guardia Nacional en el AICM continuarán, por lo que en próximos días se incorporarán más elementos para fortalecer dichos operativos, sin que se explique de manera clara en qué consistirán y por qué continuarán.

A estas tareas se unirán elementos de la Policía de Tránsito capitalina para ayudar en la gestión de carga vehicular en las vialidades aledañas al aeropuerto.