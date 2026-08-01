Ola de calor 2026 en México: Para el clima de hoy estos estados tendrán temperaturas máximas superiores a 45 grados

Una ola de calor provocará temperaturas récord y aumenta el riesgo de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos para este fin de semana. Cerca de 55 millones de personas se encuentran bajo alertas por calor. La mayoría de ellas residen en zonas de California, Nevada y Arizona, aunque las alertas se extienden hacia el norte hasta la frontera con Canadá.

¿Este fenómeno afectará a México para el clima de hoy domingo 2 de agosto de 2026? De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano provocará este domingo lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit y Durango, además de precipitaciones muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Zacatecas. En el noreste del país, la aproximación de un frente frío generará lluvias, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

Asimismo la onda tropical 23 favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, oriente, sur, sureste y la península de Yucatán.

Pese a las lluvias, continuará el ambiente caluroso, con temperaturas superiores a 45°C en Baja California y Sonora. Sin embargo, se prevé que la onda de calor comience a finalizar en esos estados, así como en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango

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¿Dónde lloverá hoy domingo 2 de agosto en México?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Durango (oeste y sur).

: Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Durango (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Zacatecas (oeste), Jalisco (norte y noreste), Colima y Chiapas (sur).

: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Zacatecas (oeste), Jalisco (norte y noreste), Colima y Chiapas (sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California Sur, Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Michoacán (noreste), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (sur), Guerrero (oeste), Oaxaca (oeste), Estado de México (norte), Puebla (centro y oeste) y Tlaxcala.

: Baja California Sur, Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Michoacán (noreste), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (sur), Guerrero (oeste), Oaxaca (oeste), Estado de México (norte), Puebla (centro y oeste) y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Ola de calor 2026: Estados con altas temperaturas en México hoy

Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste).

: Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte y centro), Oaxaca (sur) y Tabasco (oeste y centro).

: Baja California Sur, Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte y centro), Oaxaca (sur) y Tabasco (oeste y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Coahuila, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México (suroeste).

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